Ugl, "con Lega progetto serio su lavoro e pensioni”

“Ringrazio Matteo Salvini per le parole spese oggi, nel corso del Consiglio Federale della Lega, a favore del sindacato UGL che intende collocarsi come il sindacato vicino a tutto il centro-destra e per la fiducia accordatami”. Lo dichiara Claudio Durigon che annuncia le sue dimissioni da vice segretario generale dell’UGL, per entrare nella Lega. Durigon, da sempre impegnato sui temi del lavoro, sottolinea che il passo di oggi “consente di proseguire un progetto serio, un’avventura stimolante, soprattutto nella lotta alla disoccupazione e in netta contrapposizione alla Legge Fornero, che ha penalizzato fortemente lavoratori e pensionati e che Salvini con il suo governo si è già impegnato ad abrogare”.