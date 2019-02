Umberto Bossi malore. E' in rianimazione. Le condizioni

Paura per la salute di Umberto Bossi, che, nel pomeriggio, e' caduto e ha battuto la testa mentre si trovava nella villetta di famiglia, a Gemonio. Il fondatore della Lega Nord, 77 anni, e' stato soccorso da un'ambulanza della croce rossa di Cittiglio, il presidio sanitario piu' vicino a casa, la cui prossimita' si ritiene gli abbia salvato la vita l'11 marzo del 2004 quando fu colpito dall'ictus che lo ha parzialmente paralizzato. Intubato e sedato, il senatur e' poi stato trasferito in elisoccorso all'ospedale di circolo di Varese, dove e' ancora ricoverato in rianimazione. Ma i primi esami hanno escluso sia stato colpito da un altro ictus o episodio di simile natura. Sottoposto ad 'angiotac', non e' emersa alcuna emorragia al cervello. E l'ipotesi cui si propende e' quella di una crisi epilettica. Per questo si respira cauto ottimismo e dovrebbe essere sospesa la sedazione e ripetuta una tac nelle prossime ore.

SANITA': MALORE PER UMBERTO BOSSI, IN OSPEDALE A VARESE

Malore per Umberto Bossi. Questo pomeriggio, poco prima delle 18.00, Bossi "è stato portato in elisoccorso al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Circolo di Varese. Sono in corso gli accertamenti necessari ad individuare le cause del malore che lo ha colpito" mentre era a casa, riferisce l'Asst Sette Laghi. Seguiranno degli aggiornamenti domattina, intorno alle ore 12.00, conclude la struttura

Bossi: Salvini, auguri di pronta guarigione

"A Umberto auguri di pronta guarigione!". Cosi' il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in riferimento al malore che ha colpito in serata Umberto Bossi.

LEGA: MARONI A BOSSI, 'CORAGGIO VECCHIO LEONE SIAMO TUTTI CON TE'

"Coraggio vecchio leone, siamo tutti con te". Lo scrive su Twitter Roberto Maroni, ex governatore leghista della Lombardia, postando una foto di Umberto Bossi, che in questo momento è ricoverato all'ospedale di Varese.

BERLUSCONI, VOGLIO BENE A BOSSI, AUGURI DI PRONTA GUARIGIONE

"Bossi è una persona leale, gli voglio bene, è un amico, gli faccio i più affettuosi auguri di pronta guarigione e ristabilimento". Lo ha detto Silvio Berlusconi ospite di Porta a Porta.

LEGA: CALDEROLI, BOSSI GRANDE GUERRIERO, VINCERA' ANCHE QUESTA BATTAGLIA

''Umberto, amico mio, ancora una volta la vita ti sta mettendo di fronte ad una dura prova da affrontare. Ma ti è già successo, hai vinto in passato battaglie più difficili e sono sicuro che vincerai anche questa. Perché sei un grande guerriero, sei un lottatore. Siamo tutti con te, forza Umberto''. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il senatore Roberto Calderoli, vice presidente del Senato, commentando il malore che ha colpito Umberto Bossi.