Umberto Bossi malore: portato in ospedale in elicottero. E' in rianimazione

Malore nella casa di Gemonio per Umberto Bossi. Secondo il giornale locale, sarebbe stato portato via in elicottero. Umberto Bossi è stato ricoverato all'ospedale di circolo di Varese. Secondo le prime informazioni, avrebbe avuto un'ischemia. Le sue condizioni sarebbero gravi. Bossi è ricoverato nel reparto di rianimazione.

SANITA': MALORE PER UMBERTO BOSSI, IN OSPEDALE A VARESE

Malore per Umberto Bossi. Questo pomeriggio, poco prima delle 18.00, Bossi "è stato portato in elisoccorso al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Circolo di Varese. Sono in corso gli accertamenti necessari ad individuare le cause del malore che lo ha colpito" mentre era a casa, riferisce l'Asst Sette Laghi. Seguiranno degli aggiornamenti domattina, intorno alle ore 12.00, conclude la struttura