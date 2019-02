Umberto Bossi: Ospedale, condizioni restano critiche ma stabili. La situazione

Umberto Bossi: Ospedale, condizioni restano critiche ma stabili

Le condizioni del fondatore della Lega Umberto Bossi, ricoverato da giovedi' sera nel reparto di rianimazione dell'Ospedale di Circolo, restano critiche ma stabili. A farlo sapere e' L'Azienda socio sanitaria territoriale (Asst) Sette Laghi, in una nota.

Umberto Bossi condizioni: proseguono le indagini diagnostiche per chiarire il quadro clinico

Umberto Bossi e' sedato e monitorato costantemente. Proseguono, inoltre, le indagini diagnostiche per chiarire il quadro clinico.

Umberto Bossi condizioni, Ospedale: prossimo bollettino lunedì

In assenza di novita' rilevanti, fa sapere l'ospedale, il prossimo aggiornamento sulle condizioni di Umberto Bossi e' in programma per lunedi' 18 febbraio intorno a mezzogiorno.