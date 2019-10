Umbria, a sinistra lezione non recepita. Ed è lutto nel salotto della Gruber

Un giornalista di sinistra, Andrea Scanzi, che non “ama” (eufemismo) Salvini, ha definito “un grande cazzaro” l’ex ministro dell’Interno. E Nicola Zingaretti, segretario del PD, ha aggiunto, soft : “È un ubriacone!”.

Secondo il sussiegoso collega e il politico laziale, vanno considerati “cazzari” e “ubriaconi” anche le centinaia di migliaia di umbri, che hanno decretato il successone di Salvini e di Donatella Tesei, 61 anni, la nuova Governatrice, leghista, dell’Umbria ?

Costoro ricordano Giuseppe Saragat, il leader del Psdi che, dopo le sconfitte del suo PSDI, inveiva, dopo avere bevuto un bicchiere di troppo, contro il “destino cinico e baro”....Più di recente, Luca Ricolfi, apprezzato saggista, ha definito “complesso dei migliori” il disprezzo degli esponenti della sinistra nei confronti degli avversari e degli elettori, sempre più numerosi, in uscita dall’ex "partitone rosso”.

A qualcuno, la batosta non ha insegnato nulla. In primis, ad Andrea Romano, oggi nel PD di Zingaretti, ma in passato dalemiano, poi con Montezemolo, eletto con la lista di Monti, lasciato per imbarcarsi con Renzi. Il segretario lo ha spedito a chiudere la campagna, in tv, dalla Palombelli e, ieri, non lo ha avvertito che gli umbri hanno votato, e "sarebbe potuto andare peggio", ha osservato il commissario dei democrat, Verini. E, dunque, Romano ha scoperto i colpevoli : gli elettori, ignorantoni, i quali "non hanno capito che noi abbiamo rimesso in piedi una barca, l'Italia, che Salvini aveva affondato".

Ovviamente, il primo a scaricare il povero Zingaretti è stato Renzi :"Cosa hai capito, compagno ? Io non ho mai proposto alcuna alleanza organica con Di Maio ! Ho solo detto si' a un governo d'emergenza anti-Salvini". E si è imbarcato su un aereo per gli USA, dove terrà conferenze, non gratis.

Dalla sconfitta nessun utile spunto di riflessione neppure per i commentatori progressisti, come Giannini, che continua a straparlare della spiaggia del Papeete. Tra i meno confusi, Massimo Cacciari, che ammonisce : "Se il risultato dell'Umbria dovesse ripetersi in Emilia-Romagna, salta tutto e Salvini va al 50 per cento !".

Nella foto, cupa, di Narni dei tristi capi del PD e del M5S, nessuna donna. Salvini, invece, dopo Tesei, si batterà per la vittoria di un'altra combattiva senatrice, Lucia Borgonzoni, bolognese, 43 anni, con padre de'sinistra. E, mentre l'altro Matteo posta sui social due tomi, pesanti, che si è portato negli States, il capo del Carroccio e la candidata, giovedi', saranno gli ospiti d'onore della Festa nazionale della zucca, a Ziano. Tortellini, lambrusco e zampone per tutti. E se Gruber dovesse rifilare un'altra battutaccia sullo stomaco dell' ex ministro ? Salvini e la sua compagna, Francesca, la incasseranno volentieri, nel tentativo, difficile ma non impossibile, di imitare Giorgio Guazzaloca, il primo Sindaco non comunista della rossa Bologna. Pietro Mancini

P.S. Lutto nel salotto tv della Gruber. Neppure un filino di autocritica e mitra di Giannini e Scanzi spianati contro i "fascisti, nazisti e razzisti" della Lega. Interrotta e bacchettata dalla conduttrice r dagli ospiti la Borgonzoni dai due giornalisti- tifosi anti-Salvini. E le domande a donna Lucia sono state, in realtà, trappole contro i vincitori in Umbria....Io le avrei consigliato di non andare...