Umbria, Appendino: surreale l'attacco all'alleanza M5S-Pd. Video

"Trovo surreale l'attacco alla coalizione, concentrarsi sul tema dell'alleanza, se sia giusta o meno, non è in discussione. Mi sembra che si sta guardando il dito e non la luna. Il punto non è con chi ci siamo alleati, ma che Salvini e Meloni sono forti e rappresentano dei bisogni a cui si deve cercare di dare una risposta". Lo ha detto la sindaca di Torino, Chiara Appendino, sull'esito delle elezioni regionali in Umbria. "Bisogna lavorare sui temi per fare in modo che le persone non si sentano escluse", ha aggiunto la sindaca di Torino. Appendino ha rivolto gli "auguri di buon lavoro" a Donatella Tesei, che ha vinto le elezioni regionali in Umbria. "E' stata eletta con una grande affluenza e con un dato significativo. Mi auguro che governi nell'interesse della Regione e del Paese", ha aggiunto.

Umbria, Appendino: massima fiducia in Conte, governo vada avanti - "Continuo ad avere la massima fiducia nel presidente del Consiglio. Spero che il governo vada avanti. Questa alleanza ha senso di esistere se risponde ai bisogni del Paese". Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, sull'esito del voto alle regionali in Umbria, che "va letto come uno stimolo a prendere in considerazione esigenze che esistono".