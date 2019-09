Umbria, Bianconi candidato 5S-Pd. Da Federalberghi alle Amministrative

"Sono Vincenzo Bianconi imprenditore umbro di Norcia, come tanti sono innamorato della mia terra. E' ora di ricostruire il futuro dell'Umbria perche' è una regione straordinaria e civile che ha bisogno di fortissimi cambiamenti". Con queste parole il presidente di Federalberghi Umbria Vincenzo Bianconi accoglie l'invito a candidarsi a presidente della Regione. "Invito che - ha spiegato - tante forze civiche, associative e politiche mi hanno rivolto".





Dopo il passo indietro della presidente dell’Istituto Serafico di Assisi Francesca Di Maolo che ha deciso di continuare nel suo impegno educativo, sottraendosi quindi alla richiesta di impegnarsi in politica, sarà Bianconi dunque il candidato civico di M5S e Pd in Umbria. Il terzo nome è stato trovato in tempi rapidi perché le urne sono dietro l’angolo (si vota il 27 ottobre) e tra pochi giorni bisogna presentare le liste.

Alla indicazione di Di Maolo si era arrivati dopo che anche gli attivisti del Movimento 5 Stelle avevano dato il via libera sulla piattaforma Rousseau ad un a esperienza civica per tentare la conquista della Regione.

"Ogni giorno con la schiena dritta, con determinazione e passione, cerco di migliorare le cose che mi circondano - ha sostenuto Bianconi - Non mi sono mai tirato indietro dinnanzi alle sfide che la vita mi ha posto. Ed e' per questo che ho deciso di accogliere l'invito a candidarmi a Presidente della Regione Umbria, invito che tante forze civiche, associative e politiche mi hanno rivolto".



Per Bianconi, "e' ora di ricostruire il futuro dell'Umbria, perche' la nostra e' una Regione straordinaria e civile che ha bisogno, pero', di fortissimi cambiamenti: per l'Ambiente ed il Lavoro, per le Imprese, per il Paesaggio e la Cultura, per l'Universita', la Sanita' e la Ricerca, per le Infrastrutture ed i Trasporti, per la Sicurezza e la Legalita'. Mi sono battuto per queste cose da cittadino e da imprenditore. Ora voglio dare il mio contributo in modo diverso, in una coalizione civica, sociale e politica. Possiamo finalmente reagire con nuove idee e forti investimenti. Come imprenditore ho sempre lavorato per rendere l'Umbria una regione piu' libera, bella e pulita, una terra migliore per noi e per i nostri figli. Vi chiedo una mano, perche' insieme possiamo farcela".