Umbria, Di Maio: "Esperimento fallito. Alleanza col Pd non più praticabile"

Umbria, Di Maio: Esperimento ha fallito, alleanza non più praticabile - "Voglio fare gli auguri alla nuova presidente Tesei. Per me ogni voto è sacro. Bisogna sempre trarne un insegnamento. L'Umbria era un esperimento per noi, per la prima volta abbiamo fatto un'alleanza, con il Pd. Non ha funzionato questo esperimento e tutta la teoria che diceva 'se voi del M5S vi alleate potete essere un'alternativa' non ha funzionato. Non è più praticabile, questo esperimento non ha funzionato". Lo ha detto il leader politico del M5S Luigi Di Maio in un'intervista a Skytg24.

Umbria, Di Maio: Governo non c'entra con queste Regionali - "Il Governo non c'entra con questa regionali". Lo ha detto il leader politico del M5S Luigi Di Maio in un'intervista a Skytg24.

Elezioni, Di Maio: M5S va meglio da solo, fuori dai nuovi poli - "Il movimento va alle elezioni per portare i cittadini nelle istituzioni. Così dobbiamo ragionare per le prossime elezioni. Domani pomeriggio ho un incontro con eletti di Emilia Romagna e Calabria. Ma la terza via il movimento la può creare fuori dai nuovi poli. Quello dell'Umbria era un esperimento, ma non funziona perché il Movomento va meglio quando va da solo". Così Luigi Di Maio, leader politico del M5S intervistato su Skytg24. "Il futuro - ha aggiunto - è azzerare un attimo le aspettative e tornare allo spirito originario".

M5S, Di Maio: Stare al Governo con il Pd ci fa male come con la Lega - "Il Pd ci fa male come la Lega, nello stare al Governo insieme". Lo ha detto il leader politico del M5S Luigi Di Maio in un'intervista a Skytg24.

Governo, Di Maio: Per dare più visione serve programma rinnovato - "Adesso per dare più visione al Governo, c'è bisogno che il programma sia rinnovato e migliorato". Lo ha detto il leader politico del M5S Luigi Di Maio in un'intervista a Skytg24.

Governo, Di Maio: Insieme per obiettivi, se vengono meno cade - "Io credo che stiamo insieme perché possiamo realizzare degli obiettivi di Governo, se vengono meno questi obiettivi viene meno il Governo.". Lo ha detto il leader politico del M5S Luigi Di Maio in un'intervista a Skytg24.

Umbria, Di Maio: Ultima cosa a cui penso è Salvini - "L'ultima cosa a cui penso è Salvini". Lo ha detto il leader politico del M5S Luigi Di Maio in un'intervista a Skytg24, replicando al leader della Lega che aveva detto che l'ultima cosa a cui pensa è un nuovo governo con Di Maio.

Governo, Di Maio: Sto lavorando perché duri altri tre anni - "Sto lavorando per far durare il governo altri tre anni e poi per farlo valutare dagli italiani, il voto arriverà. Saranno gli italiani, a quel punto, a dire se avremo lavorato bene o male". Così Luigi Di Maio, leader politico del M5S intervistato su Skytg24.



Manovra, Di Maio: Alcuni meccanismi ancora da discutere - "Questo testo deve definire dove vanno i soldi per le famiglie che fanno i figli, quale sia lo strumento per erogare le risorse. C'è la questione delle partite Iva, bisogna capire a chi va il taglio del cuneo fiscale e poi c'è tutta la questione legata ai meccanimi plastic tax. Non vorrei trasmettere un messaggio sbagliato: sono d'accordissimo con la sugar tax e la plastic tax. Atri meccanismi vanno discussi nelle prossime settimane". Così Luigi Di Maio, leader politico del M5S intervistato da Skytg24.