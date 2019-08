Umbria laboratorio M5s-Pd. Presidente dem dell’assemblea: 'Si all’accordo'

“L’accordo tra Zingaretti e Di Maio a livello nazionale per la nascita di un Governo di Legislatura fondato su un accordo politico, apre uno scenario nuovo anche in Umbria, che è la prima Regione dove si andrà a votare”. La presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Donatella Porzi, Pd, apre al dialogo con il M5s in vista del voto regionale che si terrà in Umbria il 27 ottobre. “Questo – prosegue - impone l’immediata costituzione di un tavolo politico intorno al quale il M5s, i partiti, i movimenti civici e le forze storiche della coalizione si confrontino sui contenuti e sui programmi per la nascita di una esperienza politico-istituzionale di ‘Regione-Laboratorio’”.

“E’ nostro dovere – aggiunge – creare le giuste condizioni e dimostrare coraggio, superando presto le diffidenze e le reciproche riserve. Si possono coniugare i diversi punti di partenza e farli convergere nel primo esperimento di Governo regionale che rafforzi reciprocamente sia la linea del segretario Zingaretti sia la sfida raccolta da Di Maio. Partiamo da un confronto veramente aperto, sincero dove i contenuti e le sintesi politiche siano il frutto dell’apporto di tutti i punti di vista. Nei giorni scorsi anche il commissario del Partito democratico, Walter Verini, a proposito della possibile alleanza con i pentastellati, aveva affermato che il “dialogo con il M5s e con altre forze moderate è apertissimo”.