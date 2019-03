Pd, tutti gli errori dal governo Renzi a Gentiloni

Da ormai un anno molti commentatori e altri soggetti chiedono conto al PD della sconfitta, o più precisamente chiedono al PD di dar conto della sua sconfitta con un esame onesto e impietoso delle politiche dei governi da esso guidati, almeno da Renzi a Gentiloni. Molti di quelli che rimproverano al PD di“non aver capito le ragioni dell’insuccesso” parlano come se -loro- le conoscessero benissimo in quantonote ed evidenti a tutti, e sembrano rimproverare al PD più l’ostinazione nel non voler riconoscere l’ovvioche un deficit culturale, o un’incapacità di analisi, o una paralisi di intelligenza politica che dura ormai da unanno. Personalmente, non ho mai pensato che trovare una risposta, per quanto importante e urgente, sia facile. Ma mi pare anche stupefacente che nessuno, nel PD o fuori, abbia mai fatto un serio tentativo inquesto senso. Finalmente mi sono imbattuto in un denso librino di Marco Leonardi, Le riforme dimezzate, uscito nell’Ottobre 2018, di sole 127 pagine, che forse contiene gli elementi di una risposta.

Apparentemente, il libro è dedicato a un soggetto diverso anche se collegato con l’interrogativo indiscussione: a dare un resoconto dall’interno delle politiche sociali dei due ultimi governi. Leonardi hapartecipato all’elaborazione di tali politiche come consigliere economico dei Presidenti del Consiglio,membro di un piccolo ma operoso gruppo di esperti raccolti principalmente dall’Università. Si è occupato principalmente di quattro temi: il Jobs Act e il mondo del lavoro, la questione salariale, le pensioni, lemisure di contrasto alla povertà. Sul primo, il governo Renzi ha prodotto una riforma organica del diritto dellavoro, che comprende un sussidio di disoccupazione universale, che, incredibile ma vero, non era mai esistito prima; sul secondo, vi sono stati diversi interventi fiscali sul salario, ad esempio unadefiscalizzazione totale dei premi di produttività; sul terzo, due importanti ritocchi alle legge Fornero: l’APEvolontario e l’APE sociale; sul quarto, è stato introdotto il reddito di inclusione (REI) colmando un’altralacuna incredibile ma vera della nostra legislazione sociale: l’Italia non aveva mai avuto una misura universale contro la povertà. In Europa, solo la Grecia ne è sprovvista. Tutto questo, esposto in dettaglio dauno che aveva la responsabilità con pochi altri di mettere a punto e scrivere numerosi decreti attuativi dileggi delega, può essere interessante e affascinante per alcuni, noioso per altri. Non ne parlerò perciò senon indirettamente. I quattro temi sono oggetto di quattro capitoli del libro, che ha inoltre un’utileprefazione di Maurizio Ferrera, un’Introduzione, e un capitolo dedicato alle Conclusioni. Entro certi limiti, le Conclusioni si possono anche leggere come un saggio autonomo, e così farò qui. Infatti nelle Conclusionil’autore si propone di “analizzare le ragioni di fondo della sconfitta ma anche i motivi che ci lascianointravvedere la possibilità di ripresa,” e questo compito è svolto con la serietà, lo scrupolo di obiettività cheil lettore si è abituato a veder dispiegati nei cinque capitoli precedenti.

“Arrivammo alla campagna elettorale con molti provvedimenti sociali approvati,” dice Leonardi, “ma di cui non si erano ancora potuti vedere i risultati.” Inoltre, la situazione politica era inattesamente cambiata, e itemi della campagna elettorale non erano più quelli su cui i governi si erano concentrati: aggiungerei chedue di essi erano emersi nel Referendum, o almeno da molte interessanti analisi sui suoi risultati: la povertàe il Sud; il terzo, l’immigrazione, era stato in ebollizione da alcuni anni. Su tutti e tre, dice Leonardi, “prendemmo decisioni troppo tardi.” Sulla povertà, il PD aveva realizzato il “reddito di inclusione”, ma “seppure fatto a tempo di record”, non se ne poté constatare l’attuazione e, sorprendentemente, non se neparlò in campagna elettorale, cosa che stupisce anche Maurizio Ferrera nella sua Prefazione. Sull’immigrazione, o sulle politiche migratorie, nei primi tre anni dei governi Renzi-Gentiloni “non fu seguita una linea chiara, e fu solo con l’arrivo di Minniti che si capì che l’unica strada percorribile per tenereinsieme solidarietà e sicurezza era quella tracciata da lui.” Ma anche qui era tardi. Sul Sud, “la politica adesso rivolta è diventata un insieme coerente di azioni… solo nell’ultimo anno del governo Gentiloni, con lanomina di un Ministro specifico, Claudio De Vincenti. E’ infatti dalla sua nomina che “si è cercato diricondurre i pur importanti patti per lo sviluppo sottoscritti con le Regioni nei tre anni precedenti a unastrategia complessiva sulla quesitone meridionale… Tale strategia mirava a sostenere lo sviluppo, ma era ancora troppo poco definita e troppo poco nota al grande pubblico per non essere offuscata in campagna elettorale dal reddito di cittadinanza, che all’opposto ha come obiettivo il sostegno dei consumi.” Un discorso molto simile si può fare per un tema di grande e non ritardato impegno dei due governi, lepensioni: “I due accordi (con i sindacati) sulle pensioni, quello del 2016 (APE sociale) e quello del 2017 (APEvolontaria), suscitano ancora oggi un grande dibattito perché hanno permesso di riaprire una porta allarevisione della riforma Fornero. Ma, anche in questo caso, gli accordi sulle pensioni oltre a non aver portatofortuna nel Referendum del 4 Dicembre 2016 non sono serviti nemmeno per vincere le elezioni del 4 Marzo2018,” e come stupirsene se questi piccoli gioielli di accortezza economica e ingegnosità amministrativa eorganizzativa dovettero confrontarsi in campagna elettorale con la trionfante promessa di “cancellare la Fornero” una volta per tutte?

Leonardi passa poi a discutere il tema dei rapporti tra il governo e i sindacati sotto Renzi e Gentiloni. Il JobsAct come è noto fu realizzato di fronte all’ostilità dei sindacati. Infatti si trattava di passare da “una difesadel posto di lavoro in azienda”, secondo la pratica e l’ideologia dei sindacati, a “una difesa del lavoratore sulmercato”, secondo quanto avviene in tutta Europa con buoni risultati. Ma successivamente e su moltequestioni importanti e delicate (pensioni, povertà, salari), i governi Renzi e Gentiloni riuscirono ariannodare un buon rapporto di collaborazione. Questo fece sperare che al Referendum e alle elezionipolitiche i sindacati avrebbero dato qualche sostegno al PD, ma così non fu, “e la ragione non credo stia nelfatto che i sindacati siano gelosi della loro autonomia ma piuttosto nel fatto che non controllano più comeun tempo i voti della loro base.”

E veniamo alle congetture alle quali Leonardi, una mente positiva che di solito ne rifugge, è indotto quasicontrovoglia nel tentativo di individuare le cause profonde della sconfitta. La società italiana si trova in unafase di ristagno produttivo e retributivo che dura almeno da due decenni: “Oggi, nel 2018, il reddito pro-capite degli italiani è pari a quello del 1999 ed è 8 punti inferiore a quello del 2008; in tutti gli altri paesieuropei, esclusa la Grecia, il reddito pro-capite ha (a volte ampiamente) recuperato i valori precedenti lacrisi.” Questo si è riflesso sulla disuguaglianza e la povertà. “La disuguaglianza in Italia secondo le misureprevalenti (l’indice di Gini) è a livelli simili a quindici anni fa ma se si usa come indice di disuguaglianza ladistanza tra il primo e l’ultimo quintile della distribuzione del reddito si vede che il divario è aumentatodurante la crisi e l’aumento è dovuto alla riduzione dei redditi dei poveri e non all’aumento dei redditi deiricchi: la componente più rilevante della disuguaglianza è dunque l’aumento della povertà.” Dunque, “nonbasta guardare agli ultimi quattro anni, bisogna allargare lo sguardo sugli ultimi due decenni per capire dadove arrivano l’insoddisfazione di oggi e tutte le sue dimensioni.” Giusto, l’insoddisfazione montava datempo. Ma perché si è espressa solo il 4 Dicembre 2016 e 4 Marzo 2018? Che cosa ha fatto da detonatore?Non potrebbe essere stato l’estremo ottimismo, la promessa di una svolta subitanea, il populismomirabolante con cui Renzi si intratteneva con la cittadinanza, mentre i suoi tecnici lavoravano alacrementee i decreti attuativi venivano sfornati uno dopo l’altro senza che nessuno se ne accorgesse? Su questoLeonardi si astiene dall’esprimere un giudizio.

In conclusione, “i governi Renzi e Gentiloni hanno lavorato come nessuno prima, attuando delle politichemolto più coerenti nel disegno di fondo di quanto non avessero fatto i governi precedenti… Se il successo simisura sui risultati degli ultimi dieci anni, invece che degli ultimi quattro, è comprensibile che abbia vinto ildesiderio di cambiamento, tuttavia è difficile pensare che la politica del rigetto (contro gli immigrati, control’Europa, contro i governi passati) possa rappresentare la strada vincente. Per recuperare il nostropotenziale di crescita… bisogna rafforzare – e non smontare – la strategia delle riforme strutturalifaticosamente perseguita sino ad oggi. Le riforme del lavoro e delle pensioni possono, e devono, esseremigliorate, ma non possono essere abbandonate, pena un ritorno al passato che ci porterebbe allamarginalità in Europa.”