"Un ex grillino entra in Italia Viva. E per Capodanno 10 nuovi ingressi"

Matteo Renzi lo ha detto alla Leopolda e lo ha ribadito anche questa mattina. Italia Viva è pronta per nuovi ingressi nei gruppi parlamentari. Gli occhi sono puntati soprattutto su Forza Italia e sul Partito Democratico, ma le sorprese potrebbero arrivare anche da altre forze politiche.



"I gruppi parlamentari di Italia Viva si ingrosseranno sicuramente sia alla Camera sia al Senato, ma con molta cautela. Posso dire che uno entra settimana prossima, si tratta di un parlamentare che ha già partecipato con noi a qualche riunione. E' un ex grillino che sta nel Gruppo Misto della Camera, entrerà sicuramente la prossima settimana", annuncia ad Affaritaliani.it il deputato renziano Gianfranco Librandi.



Che poi aggiunge: "Ce ne sono altri con cui stiamo discutendo ma, ribadisco, c'è molta, molta cautela che dipende dagli equilibri interni. Vogliamo avere persone equilibrate e serie e soprattutto che sono in sintonia con il nostro modo di fare politica. Posso garantire che chi guarda a Italia Viva proviene da tutti i partiti. Ad esempio ci sono molti leghisti che guardano con interesse a un partito equilibrato come il nostro, poi è ovvio che hanno una paura nera di essere scudisciati", dichiara Librandi.



Che, infine, si lascia andare a una previsione clamorosa: "Entro Capodanno ci saranno dieci nuovi ingressi tra Camera e Senato in Italia Viva".