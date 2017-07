Un G20 di sepolcri imbiancati. Migranti, Italia lasciata sola

Fa perfino tenerezza il nostro premier Paolo Gentiloni, tutto misurato, tutto gentile quando si prende pacche e sorrisi in quel di Amburgo da una compagnia di giro interessata soltanto ai fatti propri, a sfangare i migliori accordi commerciali con il tanto vituperato Donald Trump.

IL FLOP DEL G20. GENTILONI FA TENEREZZA



Un Trump così impressionato dalle faccende europee che lascia la scena alla figlia Ivanka senza che nessuno , aldilà dei media gossippari, dica nulla.



Probabile nei prossimi incontri avere al tavolo la cugina della Merkel, il cognato di Macron e magari, perchè no, pure la zia di Putin.

IL FLOP DEL G20. TRUMP E PUTIN INCONTRO STRAORDINARIO

Un Putin che da grande invitato di pietra si è riservato il piacere di decidere insieme al tycoon americano l'unico vero accordo del G20: una sorta di armistizio in Siria.

Strette di mano calorose e dichiarazioni biunivoche di rispetto e fiducia tra i due che sanno perfettamente di essere al momento gli unici due leader in grado di decidere le politiche mondiali.

Nessuna novità sul clima, tutti impegnati salvo gli USA, qualche accordo commerciale e la dichiarazione convinta che i paesi possono difendere le loro frontiere. Con buona pace dell'appello di Papa Francesco e delle durissime critiche dell'Osservatore Romano sul mancato accordo per i migranti.

IL FLOP DEL G20. ITALIA VASO DI COCCIO

E la diplomazia del nostro premier ha raggiunto livelli inimmaginabili quando nel fare una sintesi dei risultati si è lasciato scappare un' imprudente sarebbe raccontare una storia diversa da quella che è stata quella dell'odierno G20'.

Un G20 inutile per il 95% che è stato una farsa per l'Italia nel ruolo dell'utile idiota.

Infatti il nostro paese, sul tema dei migranti, è sempre di più il vaso di coccio tra 19 falsi sepolcri imbiancati.

Unica speranza la tenacia del nostro ministro dell'Interno Marco Minniti che imperturbabile ripete convinto ' continueremo a far valere le nostre ragioni e permettetemi lo faremo con una certa durezza'.

Accidenti di tutta questa durezza saranno davvero tutti preoccupati.....