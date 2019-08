Un pezzo di M5S: "Zingaretti Giuda". "No all'alleanza con il Pd, elezioni"

Crisi, pezzo di M5S insorge contro alleanza con Pd: "Zingaretti Giuda" - Le indiscrezioni di stampa in merito ai paletti fissati da Nicola Zingaretti all'alleanza coi 5 stelle vengono accolti con allarmismo da quella parte del Movimento che nutre piu' perplessita' attorno alla nascita di un governo con il Pd. "Zingaretti si comporta come Giuda", commenta una fonte qualificata, tra i principali detrattori, nel M5s, alla nascita del governo con il Pd. "Per noi l'alleanza con il Pd non si puo' fare e comunque non si puo' fare a queste condizioni", si scandisce. "Andiamo a votare cosi' vediamo i geni leghisti in opera. Alla prova del governo vediamo come cambiano rispetto agli annunci".

CRISI, PARAGONE (M5S): DAL PD SOLITO SENSO DI SPOCCHIA - "Più sento parlare quelli del Pd e più avverto quel solito senso di spocchia e di superiorità che mal sopporto... Sanno sempre tutto loro: ora dovete cambiare, dovete fare quello che vi diciamo noi e vedrete che alla fine entrerete nel club dei buoni, dei bravi... Quindi quando dicevamo che avevano creato povertà e distrutto il ceto medio scherzavamo? Io no, sia chiaro". Lo scrive su Facebook il senatore M5S Gianluigi Paragone.