"Un plauso alla start up anti-Xylella. La Bellanova apra occhi e orecchie"

"Se questo rimedio si rivelasse realmente efficace e fosse accertata la cura per le piante pugliesi, si tratterebbe di una notizia straordinaria nella battaglia contro il male del secolo che affligge gli ulivi, e che, preme sottolinearlo, non riguarda più soltanto il Sud se si considerano gli allarmi che stanno giungendo anche da altre realtà. Segno che il batterio si sta diffondendo". Con queste parole il deputato europeo della Lega Massimo Casanova, eletto nella circoscrizione meridionale e molto popolare e attivo in Puglia, commenta con Affaritaliani.it la scoperta del possibile rimedio contro la Xylella spiegata in una video-intervista realizzata dal direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino.

"Il rimedio costituirebbe anche un freno inibitore all'eradicamento, che sta letteralmente mettendo in ginocchio gli agricoltori pugliesi, ai quali mi sento personalmente vicino ben conoscendo i sacrifici che hanno fatto nella loro vita per preservare e produrre reddito da una delle risorse più preziose del made in Italy".

"Naturalmente un plauso va alla start up che ha messo a punto questo studio. Mi impegno da europarlamentare a incontrare quest'azienda per verificare l'efficacia della formula studiata sulle piante e per mettere a punto ulteriori passi per rendere un eventuale intervento ancora più incisivo".

"Ovviamente - prosegue Casanova - mi auguro che anche il Ministro competente, Teresa Bellanova, metta occhi e orecchie su questa start up per verificare se si tratti davvero di uno strumento che possa portare alla risoluzione del problema per l'agricoltura e soprattutto per gli agricoltori, i quali stanno vivendo, principalmente a causa dell'eradicamento, un momento di profonda prostrazione psicologica. Aspetto, quello psicologico, finora trascurato".

"Da parlamentare europeo, oltre a verificare sul campo l'eventuale efficacia di questo rimedio, non escludo ulteriori step con l'Unione europea per combattere definitivamente il problema della Xylella", conclude Casanova.