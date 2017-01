Unioni civili "ora sono legge". Governo vara anche i dd della Buona scuola

Unioni civili a Milano

Unioni civili: Boschi, terminato iter, ora sono legge



"Con i decreti legislativi di oggi terminiamo l'iter delle unioni civili. Era una promessa, ora e' una legge". Lo scrive su Twitter alla fine del Consiglio dei ministri Maria Elena Boschi, sottosegretario alla presidenza del Consiglio. In un post sul suo profilo Facebook Boschi ribadisce che oggi il Consiglio dei ministri ha approvato gli ultimi decreti legislativi sulle unioni civili. "Sembrava un traguardo irraggiungibile - commenta - invece passo dopo passo l'Italia ce l'ha fatta. Quello che era un sogno adesso e' realta'".



Unioni civili: Orlando, piena attuazione legge svolta di civilta'



"Oggi si e' concluso definitivamente il percorso di attuazione della legge sulle unioni civili. Il Consiglio dei ministri ha infatti approvato, in esame definitivo, i tre decreti legislativi che adeguano le norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni; le disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso e quelle di coordinamento in materia penale". Lo spiega in un post su facebook il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, che conclude: "Cio' anche a tutela dei cittadini dei Paesi che non riconoscono e talvolta osteggiano questo diritto. Era un impegno che avevo assunto e che abbiamo portato a termine, dando cosi' piena attuazione ad una legge che rappresenta una svolta di civilta' per l'Italia".



Gentiloni, dimesso dal Gemelli, ha presieduto la riunione. Ha lasciato il policlinico, dove era ricoverato da martedì sera per l'impianto di uno stent.



Unioni civili: Cirinna' (Pd), ora chiariti tutti i punti critici



"Con l'approvazione dei decreti attuativi sulle unioni civili si completa il percorso normativo e ordinamentale della legge. Vengono cosi' chiariti tutti i punti critici che sono emersi in fase di attuazione fissando principi e pratiche inderogabili, rispondendo, tra l'altro, pienamente alla disciplina prevista dalla legge Ue in base alla sentenza della Corte dei diritti dell'uomo del 21 luglio 2015". Lo dichiara la senatrice del Pd, Monica Cirinna', considerata la 'madrina' della legge. "I decreti chiariscono infatti - spiega - che, come per il matrimonio, anche l'unione civile puo' essere celebrata in pericolo di vita in nave o in aereo. Si afferma poi che il matrimonio contratto all'estero da persone dello stesso sesso produce in Italia gli effetti dell'unione civile. E che questo questo vale solo per i cittadini italiani mentre per lo straniero continua a valere la legge del suo Stato, in ossequio ai principi del diritto internazionale privato". "Inoltre - aggiunge - viene chiarito un punto sul quale si sono verificate criticita' con comportamenti difformi da parte dei sindaci e cioe' che sara' sufficiente il certificato di stato libero, al posto del nulla osta del Paese di origine, per quegli stranieri provenienti da Stati nei quali l'orientamento sessuale sia causa di discriminazione e nei quali l'omosessualita' sia penalmente sanzionata. Viene inoltre fissata la possibilita' di delega delle funzioni di ufficile di stato civile per celebrare l'unione civile, cosi' come avviene per il matrimonio, a consiglieri, assessori o privati cittadini che abbiano i requisiti per essere eletti consiglieri comunali. Ed infine viene ben specificato che l'opzione facoltativa dell'adozione del cognome del partner non da seguito ad alcuna modifica dei dati anagrafici, quindi non vi e' alcuna modifica del codice fiscale o di altri documenti. Bene ha fatto il ministro Orlando - conclude Cirinna' - a seguire con attenzione l'attuazione di una legge storica per i diritti nel nostro Paese, intervenendo con prontezza e puntualita' affinche' i diritti di cittadinanza di tutti fossero pienamente attuati".



Governo: da Cdm via libera a 8 deleghe della Buona Scuola



Il Consiglio dei ministri di oggi ha dato il via libera a 8 deleghe per riforme previste dalla legge sulla Buona Scuola. Il Miur conferma che le deleghe approvate sono otto su nove e riguardano: l'inclusione scolastica; la cultura umanistica; il diritto allo studio; formazione iniziale e accesso all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado; istruzione professionale; scuole italiane all'estero; sistema integrato di istruzione dalla nascita fino a 6 anni; valutazione, certificazione delle competenze ed Esami di Stato. I provvedimenti vanno ora in Conferenza Unificata per l'apposito parere a alle competenti Commissioni parlamentari. La ministra Valeria Fedeli ha definito le deleghe "una delle parti piu' innovative della Buona scuola".



Governo: prorogati incarichi Del Sette, Errico e Graziano



Tullio Del Sette confermato comandante Generale dei Carabinieri, Claudio Graziano capo di Stato Maggiore della Difesa, e Danilo Errico capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Danilo Errico. Le proroghe sono state decise dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro della Difesa, Roberta Pinotti.