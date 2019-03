Usa: Meloni, mi piacerebbe portare in Italia la 'ricetta Trump'

"Nel suo appassionato intervento alla Conservative political action conference, Donald Trump rivendica soprattutto i risultati economici: la sburocratizzazione, il taglio delle tasse, gli investimenti pubblici, la difesa delle imprese americane che hanno portato nel 2018 gli Stati Uniti a crescere del 2,9 per cento. Una ricetta economica che ci piacerebbe poter portare anche in Italia ma purtroppo il nostro governo fa l'esatto contrario". Lo ha detto a Washington il presidente di fratelli d'Italia, Giorgia Meloni (stata accompagnata a Washington dal deputato di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza), nel corso dell'intervento alla Cpac del Presidente Usa. Alle 20.55 ore italiane Meloni salira' sul palco per parlare di Europa, Venezuela, sovranita' e democrazia.

L'intervento integrale di Giorgia Meloni al Cpac 2019 di Washington. VIDEO

"Palco imponente e sala enorme per la piu' grande manifestazione dei conservatori americani: e' la Conservative Political Action Conference, che si svolge dal 1973. Quest'anno Fratelli d'Italia c'e': sono stata invitata per intervenire sul palco e parlare di di sovranita', di Europa, di democrazia, di lotta contro il pensiero unico. Faremo sentire la nostra voce ai conservatori americani e non solo. Questa partecipazione e' il segno di quanto stia crescendo il percorso di Fratelli d'Italia e quanto sia visto con grande interesse anche a livello internazionale. E questo per noi e' un grande orgoglio e un grande obiettivo raggiunto". E' quanto dichiara dalla 'Potomac Ballroom' del Gaylord National Resort & Convention Center il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, che oggi alle 20.55 ore italiane, interverra' dal palco della Conservative Political Action Conference 2019 a Washington. La Cpac e' organizzata dall'American Conservative Union, che fa parte dei repubblicani americani, ed e' la piu' grande manifestazione del mondo dei conservatori: si tiene ogni anno ininterrottamente dal 1973 e vede la partecipazione di circa 6000 persone. La manifestazione vedra' anche la presenza di Donald Trump che interverra' alle 17,30 ore italiane. Sullo stesso palco del presidente americano parlera' Giorgia Meloni, l'unico politico italiano invitato a partecipare come relatore presente nel programma ufficiale 2019. Il leader di FdI affrontera' il tema della sovranita' e della democrazia in Europa