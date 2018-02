Vaccini, quando Grillo era pro-vax . L'inutile manfrina della Raggi

E alla fine, gratta gratta, il no vax doc salta fuori.

Al di là della cortina fumogena messa in campo per insipienza o pseudo-tattica politica dai Cinque Stelle, che dicono che loro non sono contro i vaccini (e come se si dicesse che Gandhi è un fautore della violenza), le sirene delle elezioni fanno il loro lavoro (a proposito, la pasionaria no vax, Sara Cunial è stata riammessa in lista per le prossime politiche in Veneto). E ad un grillino vero, duro e puro, non puoi chiedere di rinnegare la sua battaglia contro i vaccini fatti dalle “zozze e vendute multinazionali del farmako” che assediano la “ggente” con le loro schifezze chimiche e fanno “li gomplotti” (mi si scusi il dialetto romano).

Infatti, nella migliore tradizione “bipolare” che ha caratterizzato diverse battaglie grilline (vedi lo Stadio della Roma, ad esempio) c’era stato pure un momento di resipiscenza in cui un post sul Blog sacro diceva che il no vax era:

“un fenomeno senza alcuna base scientifica che noi rigettiamo completamente" e propongono un approccio di ‘persuasione attiva e capillare’ per "sconfiggere ogni forma di vaccine hesitancy e vaccine resistance in modo completo e duraturo"

https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/05/20/vaccini-m5s-si-a-massima-copertura-possibile-e-a-introduzione-obbligatorieta-se-ce-emergenza-epidemica/3598597/

Poi la luna è cambiata di nuovo e quindi, detto fatto, i grillini capitolini hanno depositato una mozione alla Raggi per fare finire in tutta tranquillità l’anno scolastico ai pargoli non vaccinati dagli astuti genitori che non solo così facendo hanno messo a repentaglio la salute dei loro piccoli ma, cosa veramente grave, hanno messo a rischio la salute di tutti gli altri.

Essa così recita nell’incipit:

“consentire alle bambine e ai bambini non ancora vaccinati, ma regolarmente iscritti, di giungere alla conclusione dell’anno scolastico 2017/2018, senza alcuna interruzione della continuità educativa e didattica”.

Per poi continuare in modo sempre più demagogico:

“La mancata conclusione dell’anno educativo e scolastico, così come l’allontanamento forzato dal proprio gruppo di pari costituirà un grave nocumento, un trauma a livello psicologico e un danno a livello didattico ed educativo tale da potersi configurare come vera e propria violenza istituzionale nei loro confronti”.

Ma che importa. La nostra società è individualista e ribellista ed anarchica e i grillini vedono sempre in Tv il film “V per Vendetta” e c’hanno la maschera fica di quello con il pizzo che sorride sornione e vogliono contrastare il “governo mondiale delle case farmaceutiche”.

Infatti il 10 marzo scade l’obbligo di legge per i bimbi da zero ai 6 anni perché i loro genitori presentino la relativa documentazione sui vaccini effettuati.

Ad onor del vero questa è una manfrina che non porterà ad alcun risultato pratico e la sindaca lo sa benissimo. Quello che infatti può fare, secondo la legge, è solo una “circolare di indirizzo” che non ha alcun valore vincolante e nulla può contro la normativa nazionale della ministra della Sanità Beatrice Lorenzin.

Intanto, per fare un po’ di scena, la sindaca ha scritto alla ministra della Salute Lorenzin, alla ministra della Istruzione Valeria Fedeli, al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e al presidente dell'Anci Antonio Decaro per informarli della mozione ed avere un po’ di visibilità mediatica.

Nella lettera si legge:

“L'intera Assemblea Capitolina, dunque, ha ritenuto la mancata vaccinazione non ostativa al prosieguo e alla continuità dell'attività e del percorso educativo considerando quest'ultimo (stesso insegnante, stesso contesto educativo, stessa aula, stessa rete di relazioni socio-affettive) una condizione psicodidattica da garantire a tutti in totale certezza ed assoluta equità"”.

Servirà solo a fare un po’ di caciara politica come si dice a Roma, per fregarsi i voti dei no - vax, nulla di più.

In ogni caso la guerra Raggi - Lorenzin data a settembre 2017 in cui Virginia si lagnava con la ministra proprio sui vaccini:

http://www.ilmessaggero.it/roma/campidoglio/vaccini_raggi_scrive_lorenzin_norma_confusa_non_chiara-3235071.html

che le rispondeva per le rime, ampliando il tiro:

http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/m5s_lorenzin_attacca_raggi_ma_sanita_e_regionale-3273913.html

Comunque, se ce ne fosse bisogno, l’episodio sta a significare come i Cinque Stelle strumentalizzino qualsiasi cosa mettendo anche a rischio la salute pubblica puri di racimolar qualche voto in più e il pericolo che rappresenterebbero con un Di Maio alla guida dell’Italia.