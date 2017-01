Vasco Errani go home

Quello che si poteva preventivare è alfine avvenuto.

Renzi tiene per le “gioie” il governo ed in scacco l’intero paese.

Il governo fotocopia di Gentiloni, munito dei suoi due uomini più rappresentativi e cioè la Boschi e Lotti, è in una palude stagnante senza andare né avanti né indietro.

Tutto fermo.

E con l’aggravante del terremoto e della neve che seppur prevista non è stata affatto gestita.

Infatti, Vasco Errani, commissario alla ricostruzione deve ora rendere conto dei soliti ritardi nella costruzione di case e stalle, un ritardo criminale sapendo benissimo che la stagione invernale sarebbe stata implacabile.

Ed invece niente.

Molte chiacchere, molte ammuine, ma zero fatti.

Non solo.

Incominciano ad addensarsi voci su un trattamento non proprio limpido dei soldi ricevuti via sms con dubbia iniziativa della Rai e dello Stato: come se non bastassero le tasse.

Ma che pulcinellata è questa?

Chiedere soldi quando si pela il popolo da anni e si sperperano danari pubblici per alimentare le varie “mafie capitali” che gravitano da anni intorno a Rom e migranti.

La verità è che in Italia non paga mai nessuno: Vasco Errani ha fatto una figuraccia cosmica e dovrebbe dimettersi ma se ne guarda bene pur di rimanere abbarbicato alla sua nuova poltrona.

È intanto gli abitanti sono massacrati dal sisma, dalla natura e da quello Stato che li dovrebbe proteggere ed invece è il principale responsabile dei disastri che si susseguono.