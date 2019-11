Venezia, M5s: "Mose non ancora finito? Zaia governatore a sua insaputa". FOTO

"Giancarlo Galan (l'allora presidente della Regione Veneto di Forza Italia), Luca Zaia (attuale presidente in quota Lega) e, ovviamente, Silvio Berlusconi. La fotografia plastica sul Mose e' di ben sedici anni fa, datata 14 maggio 2003, giorno dell'inaugurazione dell'opera". E' quanto si legge in un post del Movimento 5 Stelle sul Blog delle Stelle in cui si commenta la foto dell'inaugurazione del Mose nel 2003. "Quelli che oggi si lamentano del fatto che Venezia non abbia ancora un sistema di dighe funzionante, sono gli stessi che governavano la Regione e l'Italia, quando sedici anni fa si inaugurava il Mose - si legge sul blog - Ma se l'opera non e' stata ancora completata, non e' solo colpa dei tempi biblici della burocrazia italiana, ma piu' probabilmente di uno dei piu' grandi scandali di corruzione nel nostro Paese dai tempi di Tangentopoli. L'inchiesta e' datata 4 giugno 2014 e svela come dietro l'opera ingegneristica che avrebbe dovuto proteggere Venezia dall'acqua, ci fosse un comitato d'affari piuttosto inquietante. A finire nella rete della magistratura anche Giancarlo Galan che al tempo dei fatti era presidente della Regione Veneto in quota Forza Italia", si legge ancora nel post. "Chi era al tempo il vice di Galan? Era Luca Zaia, cioe' l'attuale governatore. In altre parole lo stesso Zaia della foto, che oggi grida allo scandalo per il fatto che il Mose avrebbe dovuto essere gia' attivo da un pezzo. Quando Zaia, sfiorando il ridicolo, chiede come mai non e' stato terminato il Mose, si dimentica che avrebbe dovuto chiedere a se stesso, dato che governa la regione da quasi 10 anni. Zaia sembra governatore del Veneto a sua insaputa", conclude il Movimento 5 Stelle sul Blog.