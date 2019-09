Verso i gruppi renziani in Parlamento. Su Affaritaliani la 'bomba' di Rosato

Il Pd verso la scissione con la nascita in Parlamento dei gruppi di Matteo Renzi.

Matteo Renzi darà vita a suoi gruppi autonomi rispetto al Partito Democratico alla Camera e al Senato? "Oggi la nostra preoccupazione è quella di dare la fiducia al governo e far sì che parta per fare il mestiere complicato che ha davanti. A questo domanda rispondo che Matteo Renzi ha già detto che questo governo conta e potrà contare sul suo sostegno". Così risponde, alla domanda di Affaritaliani.it, Ettore Rosato, esponente renziano del Pd e vicepresidente della Camera.

Pd, Marcucci: Renzi fa la scissione? A breve non mi risulta - "Io credo che la forza che ci ha aiutato in questo passaggio difficile sia stato il gioco di squadra: la rottura del tabù da parte di Matteo, l'unità del gruppo dirigente, incluso il segretario Zingaretti... Comunque se dovesse venire meno la logica maggioritaria sarebbe anche naturale se nascessero prospettive politiche diverse, l'importante è che ci sia il sostegno a questo governo sino alla fine della legislatura. Dopodiché non mi risulta una cosa del genere a breve". Lo dice Andrea Marcucci, capogruppo Pd al Senato in un'intervista al Corriere della sera. Marcucci parla anche del discorso del premier Giuseppe Conte: "È stato un discorso molto ampio che ha valorizzatoetenuto conto del lavoro programmatico di queste settimane che ho vissuto in prima persona. Il dato più positivo è che l'ho visto molto proiettato in avanti, al futuro del Paese e non ripiegato sulle battaglie ideologiche di questa brutta esperienza gialloverde". Non teme che le divisioni tra i 5Stelle si ripercuotano sul governo? "Io mi auguro che alla fine quello che ha prevalso in queste settimane, cioè il senso di responsabilità, sia la guida dei comportamenti dei 5Stelle, del Pd e delle altre forze della maggioranza. Solo in questo modo si può fare bene e si può nutrire l'ambizione alta di tirare fuori dalle secche questo nostro Paese. Se invece dovessero prevalere le dinamiche di scontro, di rivincita personale e di parte allora non si andrebbe da nessuna parte". Quanto all'ipotesi di alleanze con i 5Stelle a livello regionale il capogruppo dem risponde: "Non lo escludo. Io penso che le alleanze si facciano sulla base dei programmi edell'agenda di governo di un territorio. Qualora ci sia una convergenza non vedo ostacoli ideologici e culturali visto che stiamo insieme al governo nazionale. Poi noi diamo un'ampia delega al partito locale".