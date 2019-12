"Vi spiego perché Conte mente". Mes, Borghi scrive ad Affaritaliani.it

Intervento per Affaritaliani.it di Claudio Borghi, presidente leghista della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati

Il MES approvato da me in commissione bilancio a Marzo? Bufala ridicola



Le menzogne dette dal Presidente Giuseppe Conte in Parlamento sul MES stanno purtroppo ingannando giornalisti e commentatori che spesso le riportano nonostante la loro palese falsità. Una di queste bufale riguarda il fatto che avrei votato a favore del MES in Commissione Bilancio.



La cosa è talmente ridicola che non dovrebbe essere necessario precisare che:



1) Mai il MES è stato specificamente trattato nella commissione della Camera che presiedo per il semplice motivo che il Ministro dell'Economia non si è mai presentato per relazionare.



2) Nel testo dedicato al semestre europeo esaminato a Marzo al MES erano dedicate tre righe generiche e l'indicazione della commissione fu di non votare a favore su nulla



3) I pareri della commissione sono per definizione collettivi e non attribuibili al Presidente bensì alla maggioranza.



4) I voti del singolo commissario non sono registrati, si rileva solo la maggioranza e io come Presidente per prassi non voto mai.



5) sono sempre stato contrario al MES sin dai tempi della sua progettazione nel 2011 e di ciò esistono innumerevoli interventi pubblici.



Spiace dover passare tempo a smentire un mentitore seriale quale è il presidente Conte invece di lavorare alla legge di bilancio, cosa che il governo sta impedendo alla Camera in modo palesemente incostituzionale.