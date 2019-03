Via della Seta, il governo trova l'intesa: ok Memorandum senza modifiche

Dopo lo scontro nel governo sul Memorandum of understanding - l'intesa che dovrebbe essere firmata la prossima settimana per far entrare ufficialmente l'Italia nella nuova Via della Seta - il vertice di questa mattina a Palazzo Chigi sarebbe stato risolutivo: si sarebbe giunti a un accordo per la sigla del Memorandum. Secondo font M5S, passa il memorandum senza modifiche. La Lega ha accettato l'impostazione data dal Mise. Via libera dunque alla firma. Al vertice - a quanto si apprende - presenti Conte, Di Maio, Tria, Moavero e Salvini.