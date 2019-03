Via della Seta, ok Memorandum. Ma la Lega mette ancora paletti

Dopo lo scontro nel governo sul Memorandum of understanding - l'intesa che dovrebbe essere firmata la prossima settimana per far entrare ufficialmente l'Italia nella nuova Via della Seta - il vertice di questa mattina a Palazzo Chigi sarebbe stato risolutivo: si sarebbe giunti a un accordo per la sigla del Memorandum. Secondo font M5S, passa il memorandum senza modifiche. La Lega ha accettato l'impostazione data dal Mise. Via libera dunque alla firma. Al vertice - a quanto si apprende - presenti Conte, Di Maio, Tria, Moavero e Salvini.

Via della Seta: fonti Lega, verifiche su tlc energia e porti

"E' fondamentale aiutare le aziende italiane a crescereed esportare all'estero, per raggiungere i numeri di Francia e Germania,e per questo ringraziamo per il grande lavoro fatto Conte, Di Maio eGeraci. Ovviamente la sicurezza nazionale viene prima di tutto e quindisu alcuni settori strategici per noi e per gli alleati(telecomunicazioni, energia, porti e infrastrutture) stiamo facendotutte le verifiche e le valutazioni necessarie: prima viene la sicurezzadegli Italiani, poi l'interesse economico". Lo sottolineano fonti dellaLega al termine del vertice di governo sul memorandum tra Italia e Cina.

Di Maio: "Italia più sovrana, vince il 'Made in'"

"Oggi vince il Made in Italy, con la Belt and Road Initiative l'Italia ha deciso di essere piu' sovrana. Non e' un'intesa politica con la Cina ma un'opportunita' commerciale, gli Usa restano infatti il nostro principale alleato e la Nato la nostra casa naturale". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio al termine del vertice a Palazzo Chigi. "Questo e' uno scatto in avanti dell'Italia, un cambio di passo verso il futuro", aggiunge.

Conte: su 5G adotteremo misure. Rafforziamo golden power

"Ci cauteliamo e adotteremo misure. Rafforzeremo la golden power per rafforzare gli interessi nazionali". Cosi' il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando del capitolo 5G al termine del vertice di governo sulla Via della Seta. Sul capitolo delle telecomunicazioni si tratta di "una partita che stiamo seguendo, stiamo adottando tutte le contromisure, stiamo parlando degli operatori cinesi ma vale per qualsiasi altro operatore. Quelli sono asset strategici", ha spiegato il premier.