Via della Seta, Pd? Palla in tribuna. Zingaretti: altro pasticcio del Governo

Niente da fare. Il Pd non riesce proprio ad azzeccarne una. E ancora una volta butta la palla in tribuna. Proprio il Centrosinistra che aveva avviato l'accordo con la Cina (la cosiddetta nuova Via della Seta) con il governo Gentiloni, ora non sa che dire. Sono giorni che i parlamentari dem tacciono imbarazzati e adesso il neo-segretario Nicola Zingaretti se la cava con un comico "Altro pasticcio del Governo". Eccolo il Pd, quello che sulla Tav è diventato il difensore di un'opera vecchia e che con il Governatore uscente del Piemonte Sergio Chiamparino addirittura si inventa l'idea di un referendum che per legge non si può realizzare pur di cercare di mettere in difficoltà il governo giallo-blu. Peccato che l'altra sinistra, forse quella vera, di Liberi e Uguali sia contraria alla Torino-Lione. Insomma, anche con Zingaretti il Pd sembra Icardi: palla in tribuna.

