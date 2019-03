Via della Seta, Usa: 'Danneggerà la reputazione dell'Italia nel lungo periodo'

Il Consiglio per la Sicurezza Nazionale (National Security Council) è il principale organo che consiglia e assiste il presidente degli Stati Uniti in materia di sicurezza nazionale e politica estera

Durissime critiche arrivano dall'Amministrazione Usa di Donald Trump al governo italiano che si prepara a sottoscrivere il memorandum of understanding con la Cina nell'ambito della Belt and Road Initiative. Garrett Marquis, portavoce del National Security Council (il Consiglio per la Sicurezza Nazionale), nonché assistente speciale del presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump, spiega ad Affaritaliani.it che "funzionari degli Stati Uniti a più livelli hanno parlato pubblicamente delle nostre preoccupazioni relative agli sforzi di diplomazia infrastrutturale che sta portando avanti la Cina e agli effetti negativi che questi sforzi potrebbero avere sulla trasparenza, sulla sana gestione fiscale e sulla buona governance economica in tutto il mondo".





Garrett MarquisSpecial Assistant to the President - NSC Strategic Communications & Spokesman



Il portavoce dell'NSC Usa prosegue: "Consideriamo la BRI come un'iniziativa 'made by China, for China'. Siamo scettici sul fatto che l'approvazione da parte del governo italiano possa portare sostenuti benefici economici al popolo italiano e potrebbe finire col danneggiare la reputazione globale dell'Italia nel lungo periodo. Esortiamo tutti gli alleati e i partner, compresa l'Italia, a fare pressione sulla Cina per allineare i propri sforzi di investimento globale all'interno degli standard internazionali e delle migliori pratiche accettate", conclude Garrett Marquis.