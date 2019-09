Via libera da Nencini e dal Psi. Renzi può fare il gruppo anche in Senato

Grazie al Psi e a Riccardo Nencini i renziani potranno costituire un gruppo autonomo in Senato evitando di confluire nel variegato Misto di Palazzo Madama. La notizia, che circolava da giorni, è diventata ufficiale. "È stato costituito un nuovo gruppo al Senato: "Partito Socialista-Italia Viva", annunciano in una nota congiunta il segretario del Psi, Enzo Maraio e il presidente del Psi, il senatore Riccardo Nencini. E specificano che non si tratta di una mera confluenza nel movimento renziano. "Il Psi manterrà la sua autonomia politica e identità", dicono.

A Nencini fa capo infatti il simbolo "Insieme" che era presente alle ultime elezioni e questo consente di far fronte al nuovo regolamento del Senato che vieta la costituzione di gruppi autonomi nel corso delle legislatura (norma voluta proprio per evitare operazioni trasformistiche). Insomma, possono formare gruppi solo i partiti presenti alle ultime elezioni. In questo modo la pattuglia di 15 senatori avrà il proprio gruppo. Pronto ad accogliere eventuali nuovi transfughi.