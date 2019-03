Via Seta: Salvini, le chiavi di casa agli italiani. Controlli su chi investe

Via Seta: Salvini, voglio controllare chi investe e in quali settori

"Voglio controllare chi viene a investire in Italia, su cosa vuole investire e che non siano settori cosi' strategici per la sicurezza nazionale", perchè "le chiavi di casa le devono possedere gli italiani". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a Lauria (Potenza), nel corso di una iniziativa elettorale. "La via della seta, dal mio punto di vista non puo' essere un problema con gli Stati Uniti", aggiunge.

Via della Seta: Moavero "Ue e Nato riferimenti imprescindibili"

"Per l'Italia il processo d'integrazione europea, la Nato e piu' in particolare l'alleanza e l'amicizia leale con gli Usa restano punti di riferimento imprescindibili": lo ha assicurato il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, commentando il via libera al Memorandum d'intesa con la Cina in un'intervista al Sole 24 Ore. "La firma di un 'memorandum' con la Cina non modifica questi orientamenti di fondo, tanto piu' che non e' giuridicamente vincolante", ha sottolineato Moavero. Il titolare della Farnesina ha ribadito che "l'Alleanza atlantica e' un punto di riferimento essenziale", che considera "irrinunciabile per la politica estera italiana" e "il nostro impegno nella Nato resta convinto e leale". "Rispetto alla nuova tecnologia, detta 5G, e' naturale porsi una questione di sicurezza nazionale, viste le sue potenzialita'; si tratta di preoccupazioni condivise nel Governo. Il corretto flusso e la riservatezza dei dati in rete vanno garantiti sempre, e' un dovere verso tutti i cittadini e una priorita' per lo Stato". Sulla Brexit, Moavero ha ammessso che "e' quasi un rebus, una vicenda che sta riservando grande suspense quasi come nei film di Hitchcock, per restare in clima inglese. La sequenza di voti alla Camera dei Comuni mostra un quadro ancora in via di definizione" e il percorso e' "ancora irto di complessita'"