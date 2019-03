Vicina a Enrico Letta, amante del volley. Paola De Micheli, vice di Zingaretti

L'ex sottosegratario al Mef (ministero dell'Economia e delle Finanze) Paola De Micheli è in pole position per diventare vicesegretario del Partito Democratico guidato da Nicola Zingaretti. Volto televisivo, mai stata renziana (nemmeno soft), ha sostenuto fin dall'inizio la mozione del Governatore del Lazio alle primarie del Pd. Nata a Piacenza, dove vive, classe 1973, la De Micheli è stata spesso criticata, nella passata legislatura, dai partiti dell'allora opposizione per le sue dichiarazioni spesso generiche, nonostante il ruolo importante di governo che ricopriva. Eppure in tv è scaltra, abile e buca il video. Forse proprio per le sue qualità mediatiche e comunicative Zingaretti la scelta come vice.

La De Micheli è laureata in Scienze Politiche all'Università Cattolica di Milano. Al di fuori della politica è manager nel settore agroalimentare per il "Consorzio Cooperativo Conserve Italia". Il suo impegno in politica inizia nella metà degli anni Novanta, quando il Centrosinistra affrontò l'esperienza dell'Ulivo.

È stata presidente dell'Agridoro soc. coop. a r.l dall'ottobre 1998 fino all'ottobre 2003, poco prima che per lo stato di insolvenza in cui si trovava la cooperativa, ne venisse decretata la liquidazione coatta amministrativa. Da giugno 1999 a maggio 2004 è stata consigliere comunale a Pontenure.

Con la segreteria Pd di Pier Luigi Bersani la De Micheli è entrata a far parte del dipartimento Economia del partito, coordinato da Stefano Fassina (poi uscito dal Pd in polemica durissima con Renzi), ricoprendo il ruolo di responsabile nazionale delle Piccole e Medie Imprese. Dal 2007 è membro della direzione provinciale del PD di Piacenza. Dal giugno 2007 al marzo 2010 è stata assessore alle Risorse umane ed economico-finanziarie del Comune di Piacenza.

L'ESPERIENZA IN PARLAMENTO - È stata deputato nella XVI legislatura, membro della Commissione Bilancio e componente della Commissione bicamerale “per la semplificazione”. Dopo aver affrontato le primarie per i parlamentari del Pd del 30 gennaio 2012, è risultata rieletta alla Camera dei deputati nelle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013. È deputato della XVII legislatura ed è vice capogruppo vicario del Pd alla Camera dei deputati.

La De Micheli è membro del Consiglio direttivo di TrecentoSessanta, l'Associazione fondata nel 2007 da Enrico Letta (nemico numero uno di Renzi nel Pd). Il 20 luglio 2016 è stata eletta presidente della Lega Pallavolo Serie A. Nel settembre 2017 ha preso il posto di Vasco Errani come commissario straordinario alla ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del Centro Italia del 2016. Il 4 marzo 2018 è stata rieletta nelle liste del Pd. E ora il grande salto come vicesegretario di Zingaretti.