Virginia Raggi, a che stadio è il coccolone della sindaca?

Siamo vicini al sindaco di Roma Virginia Raggi, non dev'essere facile stare al suo posto, alla guida della Capitale, pressata e tirata per la giacchetta di qua e di là, degli interessi politici ed economici incombenti. E con Beppe Grillo e il suo ego appiccicato addosso. Ci sta che in quelle condizioni, a occuparsi di cose più' grandi di te, ti venga un coccolone. Per fortuna i medici hanno escluso guai seri. Auguri di pronto ritorno al Campidoglio. Un malore passeggero,dunque, ma certo provvidenziale: la Raggi si è risparmiata la riunione di oggi sullo stadio, un dilemma esiziale, probabile causa del mancamento. Piuttosto che schierarsi la Raggi si è data alla fuga, consciamente o inconsciamente: non è per me: vedetevela voi, tiè.