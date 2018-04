Virginia Raggi fa il siparietto con la giornalista Federica Angeli

Virginia Raggi si è presentata in Aula dove testimoniava Federica Angeli nell’ambito di un processo contro gli Spada di Ostia e non ha voluto mancare il siparietto promozionale con tanto di foto con la giornalista de la Repubblica che è sotto scorta.

C’è da dire che i rapporti tra la Angeli e la Raggi non erano certo idilliaci prima della testimonianza in Aula, con il M5S che l’aveva accusata di essere collusa con la mafia ad Ostia:

https://www.huffingtonpost.it/2018/02/20/federica-angeli-contro-virginia-raggi-ieri-ero-in-aula-contro-il-clan-spada-non-a-chiacchierare_a_23366161/, ma questo non ha fermato la sindaca di Roma da quello che è sembrato un suo spot promozionale verso i Cinque Stelle (ora governano il Municipio) che, tra l’altro, si erano astenuti a suo tempo su un Ordine del Giorno di solidarietà della giunta Tassone (poi condannato per il processo allora denominato Mafia Capitale) alla giornalista minacciata per le sue attività contro l’illegalità:

http://ostia.romatoday.it/ostia/federica-angeli-odg-x-municipio.html

Dunque dopo anni di attacchi da parte dei grillini alla giornalista anti-mafia ora cambia tutto quando c’è da fare un po’ di bella figura a favore delle telecamere.