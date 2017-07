Tutti i disastri di Virginia Raggi: il video cult che affonda la sindaca

L'Odissea di Virginia Raggi (e soprattutto dei romani) dal giugno 2016 a oggi, raccontata per filo e per segno in un video (qui il link su YouTube) che si appresta a diventare un cult. Daniele Cinà, influencer e stimato professionista nel campo della comunicazione e del cinema, ha realizzato un'epopea per immagini delineando tutte le tappe della (dis)avventura di Virginia Raggi quale sindaca della Capitale. Il valzer di assessori, l'emergenza rifiuti, il complotto dei frigoriferi, le grane giudiziarie, le foto sui tetti, le nomine chiacchierate dei collaboratori, l'influenza di Raffaele Marra sul suo operato. Ma anche la gaffe di Di Maio sulla mail non capita, le fughe in montagna, le gaffe, i vari passi falsi, e così via.

Il video definitivo, che si inserisce nella saga di "Italia a 5 Stelle" ideata e realizzata sempre da Daniele Cinà e consultabile su Youtube, per comprendere fino in fondo la situazione paradossale in cui si trova oggi la Capitale con l'amministrazione pentastellata e che, ci auguriamo, sia utile come "agile compendio" per non commettere lo stesso errore alle prossime elezioni...