Virginia Raggi serena ed indagata

Virginia di Raggi in una espressione contrita

Finalmente è arrivata; si parla dell’avviso si garanzia per la sindaca di Roma Virginia Raggi nell’ambito della promozione del vigile Renato Marra fratello del ben più noto fratello Raffaele cocco prediletto -almeno fino al momento dell’arresto- della “madonnina dei frigoriferi” pentastellata.

La clamorosa promozione con aumento di stipendio era stata difesa dalla Raggi che incurante del conflitto di interesse con il fratello capo del personale aveva avallato una vera e propria porcheria.

L’avviso era nell’aria appunto dalle feste natalizie tanto che lo scaltro Grillo si era precipitato a modificare il” non statuto” del Movimento per evitare la fuoriuscita dal Comune della Raggi che ora si dice, come da prassi, “serena e con grande fiducia nella magistratura”.

Insomma, l’”infatuazione” della Raggi per Raffaele Marra, il tenebroso uomo una volta alla corte di Alemanno, sta cominciando a costare veramente cara a lei stessa e a Grillo che si dice abbia un diavolo per capello nei confronti della sindaca di Roma che sta danneggiando gravemente l’immagine del movimento a livello nazionale e compromettendo con il suo agire sconsiderato l’intero progetto di conquista del potere nazionale.

Meno male che c’è ancora un giudice a Berlino come disse un mugnaio tedesco di Potsdam ricorrendo direttamente all’imperatore Federico il Grande di Prussia.

Noi ci accontentiamo di quelli di Roma.