"Virus e scuola, non ci fermiamo". Fedriga (Friuli VG) risponde a Conte

Coronavirus, Conte dice no alle richieste dei Governatori del Nord - Nessuna concessione alle Regioni che hanno chiesto di valutare l'ipotesi di mettere in quarantena i bambini rientrati dalla Cina da meno di 14 giorni e di non mandarli a scuola. Conte risponde alle preoccupazioni dei presidenti sul coronavirus: "Ci dobbiamo fidare delle autorità scolastiche e sanitarie, se ci dicono che non ci sono le condizioni per il provvedimento in discussione invito i governatori del nord a fidarsi di chi ha specifica competenza". La circolare prevede che i bambini e i ragazzi possano tornare in classe a meno che non siano stati a contatto con un malato nei giorni precedenti. Devono controllare, loro stessi o gli educatori, le proprie condizioni di salute e avvertire le autorità sanitarie se presentano sintomi di malattia respiratoria. I Governatori hanno chiesto di cambiare l'atto prevedendo appunto la quarantena. Il premier, da Londra, ha spiegato che "in Italia abbiamo adottato una linea più pridente da subito, la più protettiva, la soglia più elevata per i cittadini". Da noi "non ci sono i presupposti per allarme o panico. Chi ha ruoli politici, ha anche il dovere, la responsabilità di dare messaggi di tranquillità e serenità. La situazione è sotto controllo". Conte sottolinea che "c'è qualche segnale di discriminazione che potrebbe tramutarsi in episodi di violenza. Nessuno pensi di approfittare per manifetazioni di violenza che non potremmo accettare. Mi hanno chiesto anche la sospensione di Schenghen ma non ci sono le condizioni per questo. Sarà costituita una task force con i ministri competenti per valutare l'impatto economico di eventuali misure di protezione. Non vogliamo che le nostre imprese soffrano e i nostri imprenditori che lavorano con la Cina possano avere un danno".