Vitalizi, M5s in piazza il 15/2. Di Maio: vogliono cancellare le nostre leggi

VITALIZI: DI MAIO, 'ITALIANI SCENDANO IN PIAZZA CONTRO OSCENA RESTAURAZIONE'

"Il popolo italiano deve scendere pacificamente in piazza e manifestare pacificamente contro questo osceno atto di restaurazione che inizia col riprendersi i vitalizi, ma man mano, vedrete, vorranno cancellare tutte le leggi che abbiamo fatto". Sono le parole di Luigi Di Maio, che nel corso di una diretta Facebook annuncia la sua partecipazione alla manifestazione del M5S contro la reintroduzione dei vitalizi. "Scendere in piazza significa vederci sabato 15 febbraio a Roma, io sarò con voi, con tutti coloro che stanno organizzando questa manifestazione", ha aggiunto l'ex capo politico grillino.

VITALIZI: DI MAIO, 'FACCIAMO SENTIRE NOSTRA VOCE IN PIAZZA, NON SOLO POPOLO M5S'

"Credo che questo momento in piazza, sabato 15 febbraio, sia un'occasione importante per far sentire la nostra voce come popolo. Infatti non chiedo solo alle persone del M5S di venire in piazza, ma a tutte le persone che credono nella giustizia sociale in questo paese". Lo dice l'ex capo politico del M5S Luigi Di Maio, promuovendo la manifestazione anti-vitalizi del 15 febbraio.