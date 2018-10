Vitalizi, ok al taglio anche al Senato. Di Maio: "Adesso tocca alle Regioni"

Il consiglio di presidenza del Senato ha approvato la delibera sul taglio dei vitalizi. "La delibera è stata approvata con 10 voti favorevoli, un astenuto e altri che non hanno partecipato al voto". A dirlo è stato il questore del Senato Paolo Arrigoni (Lega).

Con un doppio striscione con la scritta "56 milioni di euro risparmiati" e "#bye bye vitalizi", i senatori del Movimento 5 Stelle stanno festeggiando l'approvazione della delibera sul taglio dei vitalizi davanti all'ingresso principale di Palazzo Madama. Ci sono anche bandiere del M5s e palloncini gialli.

"Detto, fatto. Promessa mantenuta. Bye bye vitalizi anche per gli ex senatori. Questo privilegio non esisterà più per nessuno. Evviva!". Così il vicepremier Luigi Di Maio commenta su Instagram.

"Anche il Senato dice stop a vecchi e assurdi privilegi. Abbiamo agito in tempi rapidissimi, per portare avanti una battaglia della Lega e per mantenere una promessa che le forze del Governo del Cambiamento hanno fatto ai cittadini. Dalle parole ai fatti, contro i privilegi di pochi, in favore di tutti gli italiani", dichiarano i senatori della Lega Paolo Arrigoni, Roberto Calderoli, Tiziana Nisini e Paolo Tosato, a margine del Consiglio di Presidenza di Palazzo Madama che ha approvato il taglio dei vitalizi per gli ex parlamentari.

Di Maio: Regioni taglino vitalizi o stop a fondi - Nella manovra di bilancio ci sara' una norma che impone alle Regioni di tagliare i vitalizi, cosi' come accade per Camera e Senato. Lo ha detto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, spiegando che in assenza di questi tagli si bloccheranno i trasferimenti per pagarli. "Dopo Camera e Senato - ha detto - tocca alle Regioni. Non deve restare nemmeno un vitalizio in Italia".