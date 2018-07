Vitalizi, Toti spacca Forza Italia: "Un segnale della politica che giudico ok"

"Io non so se sarà un momento storico. Credo che dare un segnale a un'opinione pubblica che se lo aspettava fosse importante". Così ha risposto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nella notte a margine dell'evento Liguria D'Autore a Montemarcello, a chi gli chiedeva se il ricalcolo dei vitalizi voluto dal M5s fosse un momento storico o puro populismo.

"Che poi tutto questo venga approvato - ha aggiunto il governatore - e che il provvedimento sia scritto bene e possa reggere all'esame degli organi giurisdizionali che vigilano sulla costituzionalità delle leggi e sulla loro attinenza e pertinenza al nostro quadro normativo non sta a me giudicarlo. Io credo che la politica dovesse dare un segnale, un segnale che è stato dato, lo giudico positivamente. Dopodiché, se è stato dato male, ci sono degli organismi di controllo, molti in questo Paese, forse troppi, che saranno certamente in grado di mitigarne gli effetti o addirittura di annullarlo. Ma nel momento in cui l'opinione pubblica giudica alcuni diritti acquisiti, così vengono definiti, come palesi ingiustizie, io credo che la politica debba farsi carico di dare delle risposte" ha concluso Toti.