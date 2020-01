Regionali, Zingaretti: "Primi grazie ai militanti e al buon governo locale"

Elezioni Regionali, Zingaretti: "Ha vinto strategia dell'unità"

"Ci sembrava corretto, alcune ore dopo la definizione dei dati, tornare dopo la notte e aprire alcune piccole riflessioni: a none di tutto il Pd tingrazio e mando un grande abbraccio a Stefano Bonaccini e Pippo Callipo". Lo ha detto il segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti, in conferenza stampa. "Si è data la percezione che contro il tentativo di invasione delle destre c'era una squadra unita e che combatteva", ha aggiunto. "C'è stato anche un valore aggiunto sull'amministrazione regionale", ha aggiunto. "Ringrazio Pippo Callipo e il Pd calabrese. Esprimo ul mio rammarico perché in Calabria, nel campo in cui noi guardiamo, abbiamo avuto tre candidati. Il tema della costruzione di un campo unito per combattere è molto importante. Credo che questa sia la vittoria di una strategia politica che ha dei tasselli molto chiari: un partito unito, che è il calore aggiunto che le persone percepiscono. Siamo una forza unitaria, ma non settaria", ha concluso Zingaretti.

Elezioni Regionali, Zingaretti: "Primi grazie alla militanza digitale"

Tanti militanti solitari e non solo le Sardine hanno trascinato il Partito Democratico verso questo traguardo, Nicola Zingaretti dopo l'elogio al movimento di Mattia Sartori ringrazia anche tutti i militanti che sul web hanno sostenuto la battaglia del centro sinistra. Un grazie va anche alla scelta di molti italiani di destinare il loro 2x1000 al Partito Democratico. Il segretario sottolinea anche come l'impatto economico della campagna elettorale, grazie ai sostenitori e ai militanti, sia stato sostenibile e ridotto.

Governo, Zingaretti: "Pd responsabile ma ora pancia a terra"

"Un partito aperto, le liste sono state importanti e l'apertura del partito è un elemento al quale crediamo molto. E anche un partito responsabile. Noi crediamo nella forza del buon governo e della forza dei fatti". Lo ha detto il segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti, in conferenza stampa. "Siamo contenti che si comincino a raccogliere dei frutti, questo è il governo che ha rimesso soldi nelle tasche degli italiani. Ma responsabilità non vuol dire subalternità. Pancia a terra con orecchie bene aperte sui problemi del Paese", ha aggiunto.

Pd, Zingaretti: "Puntare alleanze più larghe per vincere ancora"

"In primo luogo abbiamo davanti Veneto, Toscana, Marche, Puglia e Campania. Questi sono appuntamenti molto importanti, non vogliamo nascondere una difficoltà di radicamento nei piccoli Comuni e per questo faremo una iniziativa con gli amministratori di questi piccoli Comuni". Lo ha detto il segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti, in conferenza stampa. "Dobbiamo puntare ad alleanze le più larghe possibili, rivolgendoci alle forze di maggioranza, ma anche alle forze civiche", ha aggiunto.