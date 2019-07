Voli Ryanair, interrogazione a Ue da Fratelli d'Italia

“E’ assolutamente necessario scongiurare eventuali rischi per la sicurezza dei passeggeri che utilizzano i voli di una delle principali compagnie aeree low cost in Europa”.

Lo dicono gli europarlamentari Raffaele Stancanelli (vicepresidente commissione giuridica del Parlamento Europeo), Carlo Fidanza (capo delegazione di FdI a Bruxelles), Raffaele Fitto (co-presidente del gruppo Ecr), Nicola Procaccini e Pietro Fiocchi, annunciando di avere presentato, alla Commissione Europea, una interrogazione con richiesta di risposta scritta, perché la compagnia low cost irlandese Ryanair, avrebbe deciso di cambiare il nome agli aeromobili Boeing 737 Max sospesi, insieme ai modelli 738 Max, a seguito degli incidenti aerei avvenuti In Indonesia e, a marzo scorso, in Etiopia. In quest’ultimo, in particolare, fra gli altri passeggeri, ha perso la vita anche l’assessore ai Beni Culturali della Regione Sicilia, Sebastiano Tusa.

La notizia della modifica del nome agli aerei, da 737 Max a 737 8200, è stata recentemente diffusa dalla stampa, in particolare dal quotidiano inglese The Guardian e, in Italia tra l’altro, dai due quotidiani nazionali Corriere della Sera e La Repubblica.

I voli operati dai due modelli della Boeing, all’indomani della sciagura in Etiopia, erano stati sospesi, in via precauzionale, dall’Agenzia dell’Unione Europea per la Sicurezza Aerea (AESA).

La principale compagnia europea low cost avrebbe preso la decisione per “scongiurare eventuali reazioni negative da parte dei passeggeri”, scrivono gli europarlamentari nell’interrogazione presentata al Governo dell’Ue.

“Pur comprendendo le motivazioni di carattere commerciale –proseguono i deputati di FdI- si ritiene opportuno interrogare la Commissione europea per sapere:

1. L'AESA, nell'interesse della sicurezza dei passeggeri, come intende verificare che Ryanair non utilizzi aerei Boeing 737-8 Max e 737-9 Max senza prima aver apportato le modifiche progettuali approvate e autorizzate dalle autorità competenti?

2. Al fine di garantire ai passeggeri una corretta informazione ritiene sia opportuno far sapere che, nonostante il cambio di nome, si tratta sempre di un Boeing 737-8 Max e 737-9 Max?

3. In quale modo sarà possibile verificare che gli equipaggi dei modelli 737-8 Max e 737-9 Max abbiano ricevuto una formazione adeguata, relativamente alle modifiche apportate, prima di essere autorizzati a rendere nuovamente operativi gli aeromobili?”