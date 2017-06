Voto, il Pd attacca il flop dei 5 Stelle

Le reazioni delle forze politiche ai dati diffusi alla chiusura delle urne per il voto amministrativo non si fanno attendere. Per Matteo Ricci, responsabile Enti Locali del Pd, i dati "se confermati" parlano di "una sconfitta clamorosa del M5s. Siamo da alcuni anni in un sistema tripolare. Se su 25 capoluoghi di provincia i Cinque stelle non andranno al ballottaggio se non in pochissimi posti, è un fatto politico. Perché vorrebbe dire che a un anno dalla vittoria di Roma, messi alla prova del governo locale, c'è un giudizio negativo".

"L'altro dato - continua Ricci - è che non solo in alcune città i Cinque stelle non andrebbero al ballottaggio ma prenderebbero cifre irrisorie, arriverebbero quarti", aggiunge. In una tornata elettorale priva di gioie per l'M5S, però il senatore Vito Crimi trova comunque un motivo di soddisfazione in queste amministrative. "Parzanica, piccolo comune bergamasco, meno di 400 abitanti e un sindaco 5 Stelle", scrive il parlamentare sul suo profilo Facebook.

L'unico commento ufficiale dal Movimento sembra arrivare da Danilo Toninelli, che rivendica un successo: "Domani saremo se non la prima la seconda forza politica, al di là delle finte liste civiche".

Ma a festeggiare sembrano innanzitutto gli esponenti di centrodestra. L'asse di centrodestra Fi-Lega, di fatto inesistente a livello nazionale con la palese ostilità Salvini-Berlusconi, sembra rinato in molte delle città al voto. Con il risultato di portare in quasi tutte un candidato al ballottaggio. E così il governatore della Liguria, Giovanni Toti, auspica "una coalizione compatta e omogenea anche a livello nazionale" anche perché "il vento per un centrodestra unito è positivo". E continua: "I 5 stelle pagano il pessimo governo delle città. A Roma con Raggi e ora a Torino con Appendino. Poi il Movimento paga i candidati imposti dall'alto. Prima dicevano uno vale uno, ora non è più così". Chiaro il riferimento al 'pasticcio' Pirondini-Cassimatis.



E sulla stessa linea si spinge Matteo Salvini, ospite a La7, che ha commentato: "Mi permetto di dire che il centrodestra va bene quando è unito e a traino leghista, e lo dico con il massimo di rispetto. Valutiamo i dati ma è importante una coalizione con idee chiare e non avere tentazioni renziane e inciuciste ma se vediamo i voti di lista e in città storicamente di sinistra la Lega traina ed un significato ce l'ha".

Sul caso Verona, in cui il sindaco uscente Tosi ha sostenuto Patrizia Bisinella, sua compagna nella vita, che secondo gli exit poll non arriverebbe al ballottaggio, la Lega attacca: "Sarebbe una sconfitta importante per il sindaco uscente, dopo due mandati, che ha fatto pesare molto il suo nome". Lo dice il capogruppo della Lega alla Camera, Massimiliano Fedriga.

Al Nazareno si aspettano i risultati definitivi prima di trarre conclusioni, ma già i leader del Pd si spingono ad analizzare le tendenze del voto. Che sono almeno due, secondo quanto si ritiene nella sede Pd. La prima: il consenso del Movimento 5 Stelle nei sondaggi non si traduce in voti sul territorio. "È per questa ragione che Grillo e i suoi hanno fatto saltare il tavolo della legge elettorale, con quel sistema tedesco che avrebbe favorito i partiti con forte radicamento sul territorio. Una caratteristica che ai grillini manca".

La seconda lezione è che si va riaffermando uno schema tripolare, con l'asse Lega-FI che torna forte e potrebbe tradursi in una alleanza politica nel 2018.

"I 5S quando conta la credibilità del singolo candidato scompaiono dalle competizioni. Forse per questo la Legge con collegi si è fermata?". Lo scrive su twitter Emanuele Fiano del Pd, commentando i risultati delle elezioni comunali. Commenta con un tweet ironico Ivan Scalfarotto, sottosegretario allo sviluppo economico, facendo riferimento al video sul maalox fatto da Grillo dopo la sconfitta alle europee. "I 5 Stelle non vogliono la legge elettorale e fra poco neppure le elezioni...", commenta su Twitter Francesco Storace.

Il primo bilancio per Mdp-Articolo Uno in chiave alleanza di centrosinistra arriva da Roberto Speranza. "Per me è un dato positivo. In tre su quattro capoluoghi di Regione, dove c'è un'alleanza classica di centrosinistra, il candidato del centrosinistra va avanti. Nell'unico comune, Catanzaro, in cui si è fatta scelta diversa e noi sosteniamo un candidato civico diverso da quello del Pd (Nicola Fiorita, liste civiche di sinistra, ndr), il Pd rischiava di stare fuori dal ballottaggio. Insomma, dove si fa un'alleanza vera di centrosinistra il dato è positivo, dove si arriva a una rottura i cittadini scelgono".