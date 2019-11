Voto in Calabria, fumata nera nel Cdx. Mangialavori ad Affari conferma il “No”

Il senatore Giuseppe Mangialavori conferma il “No” alla candidatura per le prossime elezioni regionali in Calabria. Interpellato da Affaritaliani.it il forzista calabrese esclude ancora una volta il suo impegno alla guida della regione. Nell’incontro a Palazzo Grazioli dell’altro ieri, il leader della Lega Matteo Salvini e il presidente azzurro Silvio Berlusconi, non sono riusciti a dipanare la matassa che sta aggrovigliando il Centrodestra sulla partita calabra.

Lo stallo resta. Il candidato, che di diritto spetta esprimere a Forza Italia, a oggi ancora non c’è. Pesa il veto posto da Salvini sul sindaco di Cosenza Mario Occhiuto. ''Con Salvini abbiamo parlato dei candidati ancora da decidere per le prossime elezioni regionali” ha detto l’ex premier Silvio Berlusconi.

"Ieri sera con Berlusconi ci siamo visti per sei, sette minuti, non abbiamo parlato di candidatura alle regionali. Ci vedremo tra alleati e il candidato migliore lo sceglieremo insieme". Ha ribattuto Matteo Salvini durante la presentazione del libro di Bruno Vespa, smentendo l’alleato. Una cosa certa c’è: il Partito Democratico si è mosso in anticipo e ha già un candidato, si chiama Maurizio Talarico, e per una volta a rincorrere è il Centrodestra.