Voucher, Rizzo (Partito Comunista): la sinistra non esiste più, è farlocca

Dichiarazione per Affaritaliani.it di Marco Rizzo, segretario generale del Partito Comunista

"Abbiamo tutti sentito nelle scorse settimane delle giuste considerazioni di critica serrata al governo per come ha gestito la vicenda dei voucher (prima messi da parte per paura del referendum e poi fatti riaffiorare). Queste critiche venivano anche dai parlamentari della cosidetta sinistra che si erano scissi dal Pd. Oggi, alla resa dei conti, durante la votazione in Aula su questo importantissimo provvedimento si sono defilati dal voto uscendo dall'Aula, nella migliore delle tradizioni democristiane. Come si vede una sinistra 'farlocca'. Sono sempre più convinto quando me lo chiedono che 'io non sono di sinistra, sono comunista, che è tutt'altra cosa'".