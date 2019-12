Vox Italia, il partito di Fusaro cresce. Il sovranismo socialista in 30 piazze

Vox Italia in 30 piazze italiane - da Genova a Palermo, passando per Milano e Roma - per divulgare il progetto uscITA: un pieghevole di otto facciate realizzato da un gruppo di economisti italiani neo-Keynesiani MMT (Modern Monethary teory) con i disegni del bravissimo Mario Improta (il vignettista Marione ex M5S, ora dirigente nazionale di Vox Italia), le cui vignette alcuni giorni fa’ sono finite sul New York Times per aver suscitato scalpore in seguito agli strali del PD romano, in quanto raffiguravano il leader britannico Boris Johnson in fuga dall’Europa, rappresentata come un lager nazista.

I militanti di Vox Italia, consegnando il pieghevole, insieme ad un depliant di presentazione del Movimento Politico, hanno spiegato alle tantissime persone che manifestavano interesse che uscire dall’euro, la moneta unica che sta affamando i popoli europei a beneficio esclusivo delle banche di affari e della grande finanza speculativa, non solo é possibile ma é l’unica via percorribile per superare questa crisi economica e valoriate che appare sempre più buia e irreversibile e che sta provocando di fatto centinaia di morti a causa dell’Austerity (vedi i 700 bambini morti in Grecia per mancanza di cure e farmaci adeguati).Grandissima soddisfazione per gli organizzatori e per tutti i militanti che hanno sfidato le condizioni meteo, in alcuni casi proibitive. Unico neo, l’assenza della grande stampa main stream, asservita al potere ed impegnata ad occuparsi di sardine e indottrinamento.