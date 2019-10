Vox Italia, il via ufficiale il 24 novembre a Milano. Poi si andrà a Napoli"

Vox Italia, partito nato dalle idee del filosofo Diego Fusaro (autore della rubrica Lampi del Pensiero su Affaritaliani.it), si presenta come una forza sovranista, populista e socialista e si propone di riempire lo spazio dal "governo del cambiamento", esperienza conclusasi con la crisi aperta ad agosto dalla Lega di Matteo Salvini.

Vox Italia ha già visto l'adesione di alcuni politici presenti in parlamento, come il senatore Carlo Martelli, eletto con il Movimento Cinque Stelle. Il nuovo partito verrà lanciato ufficialmente il prossimo 24 novembre alla Fondazione Stelline a Milano in un evento che sarà moderato dal direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino.

"Dopo il più che positivo riscontro ottenuto all'Assemblea Costituente del 14 settembre nella Capitale, Vox Italia raggiungerà i territori, organizzando un programma itinerante di presentazione ufficiale del partito nei capoluoghi delle regioni italiane", spiega ad Affaritaliani.it l'avvocato Marco Pipino, socio fondatore di Vox Italia insieme al giornalista e scrittore Francesco Toscano e Giuseppe Sottile. "Il tour di lancio del nuovo soggetto politico, che si definisce ideologico, sovranista e populista, partirà quindi il mese prossimo dalla Lombardia, per poi proseguire nel mese di gennaio del nuovo anno in Campania, a Napoli", prosegue l'avvocato Pipino.

Nella cornice della Fondazione Le Stelline di Corso Magenta 61 a Milano, il 24 novembre saranno presenti i soci fondatori di Vox Italia, l'ideologo Diego Fusaro e "una rappresentanza delle importanti personalità che vi hanno già aderito", spiega Pipino. "Sarà un evento aperto a sostenitori, simpatizzanti e tutti coloro che vorranno conoscere e capirne di più sul neonato progetto politico sceso sulla ribalta nazionale".

"Il programma dettagliato dell'evento", prosegue Pipino, "verrà definito e pubblicato sul sito ufficiale di VOX ITALIA e sui social dopo la riunione della prima Direzione Nazionale convocata a Roma per sabato 26 ottobre con l'obiettivo di dar via ai lavori di elaborazione del Programma politico partendo dalle linee generali tracciate dal Manifesto presentato all'Assemblea costituente di Roma".