Vox Italia pesca ancora nel M5S. Chivasso, Luana Tarallo con Fusaro

Candidata alle amministrative e alle parlamentarie del M5s come aspirante deputata, Luana Tarallo dalla scorsa settimana è la referente a Chivasso di Vox Italia, movimento politico che ha come ideologo il filosofo Diego Fusaro. Perché questa scelta? “La nuova presa di posizione del Movimento, l’abbandono di tutte le ideologie dello stesso e l’essere incoerente con ‘Mai col Pd’ - e aggiunge - l’accordo fra M5s e Pd è un tradimento, è un vendersi al Pd pur di rimanere al governo. La Tarallo spiega come si è avvicinata al Movimento di Fusaro. "Vox Italia è nato come un partito che raccoglie il malcontento di persone che vedono un governo di ‘non eletti’”.



LO SPECIALE

Vox Italia, Fusaro: "Valori di destra, idee di sinistra. Via da Ue e Nato"



Vox Italia, il cofondatore Francesco Toscano: "Euro strumento di tortura. Tardi per cambiare l'Ue da dentro"

Martelli, dai 5 Stelle a Vox Italia: "Di Maio e Salvini finti sovranisti"