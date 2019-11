Chi rappresenta i sovranisti in Italia? Vox di Fusaro batte Salvini e Meloni

Risultato a sorpresa nel sondaggio di Affaritaliani.it sul sovranismo. Alla domanda: "Secondo te, qual è il vero rappresentante italiano del sovranismo?", i lettori del primo quotidiano online si sono espressi in grande maggioranza per il neo nato partito Vox Italia di Francesco Toscano e del filosofo Diego Fusaro. Il nuovo partito che si presenta come "sovranista, populista e socialista", lanciato a Milano domenica scorsa, raccoglie infatti il 58 per cento dei voti.

Battuti tutti gli altri rivali, compresi i favoriti Lega e Fratelli d'Italia. Il Carroccio di Matteo Salvini si attesta infatti al 19,96 per cento, mentre il partito di Giorgia Meloni si ferma al 13,6 per cento. Il Movimento Cinque Stelle arriva ultimo, raccogliendo solo l'1,85 per cento dei voti, superato anche dal Partito Comunista di Marco Rizzo che si guadagna un sorprendente 6,85 per cento.

Un primo successo dunque per Vox Italia, un partito che si propone come erede dell'esperienza, poi fallita, del governo gialloverde, e vera espressione del sovranismo in Italia. Questi i risultati parziali alle ore 10 di mercoledì 27 novembre, dopo 24 ore di voto. Ma la sfida continua... CLICCA QUI E VOTA