Whirlpool, Conte: la sede resta a Napoli. E Di Maio offre la decontribuzione

Whirlpool: Di Maio: obiettivo garantire continuità sito Napoli

"L’obiettivo da perseguire è quello di garantire la continuità produttiva e la salvaguardia di tutti i lavoratori del sito di Napoli". Lo ha sottolineato il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, durante il tavolo tecnico tenutosi oggi al Mise sulla vertenza Whirlpool. Per supportare l’azienda nella ricerca di una soluzione condivisa tra le parti, riferisce una nota del dicastero, il ministro ha annunciato la presentazione di uno strumento normativo che permetterebbe a Whirlpool di accedere a una decontribuzione per circa 17 milioni di euro nei prossimi 15 mesi, con sgravi fiscali sugli oneri relativi ai contratti di solidarietà. Una proposta che è stata accolta positivamente sia dall’azienda che dai sindacati.

In apertura dell'incontro, i rappresentanti dell’azienda hanno illustrato cinque opzioni per garantire la salvaguardia dello stabilimento di Napoli, che vede coinvolti circa 420 lavoratori. Tra le ipotesi presentate, è stato deciso di proseguire il confronto su quelle che prevedono di investire nei prodotti di alta gamma, di spostare in Italia alcune produzioni realizzate all'estero e di individuare una nuova mission per il sito di Napoli, attraverso la realizzazione di un nuovo prodotto. E’ stata categoricamente esclusa la possibilità di procedere a uno spostamento delle produzioni tra gli stabilimenti presenti in Italia. E’ stato quindi deciso di proseguire il confronto tra le parti in un tavolo tecnico, al fine di entrare nel merito delle opzioni in campo e verificare qual è la migliore sia in termini di produzione e di investimenti, sia di salvaguardia di tutti i lavoratori.

Whirlpool, Conte: c'e' strumento normativo per tenere sede a Napoli

"Colgo l'occasione per informare le Camere che poco fa si e' concluso un tavolo su Whirlpool al ministero ed e' stato deliberato uno strumento normativo per mantenere l'azienda a Napoli, per assicurare i livelli occupazionali. Con grande senso di responsabilita', in particolare del ministro Di Maio, il governo segue le crisi occupazionali". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel question time alla Camera.

Elica: Tip al 14,56%; acquista quota Whirlpool e 2% azioni proprie

Tamburi Investment Partners è titolare di una quota del 14,582% di Elica, capofila di un gruppo fra i principali produttori mondiali di cappe aspiranti da cucina. La quota è stata costruita comprando la partecipazione in mano a Whirlpool, pari al 12,568% e un 2,014% di azioni proprie che la società aveva a bilancio. “L’ingresso nel capitale sociale di Elica di un investitore del calibro di TIP, che crede nel nostro piano di crescita e nelle nostre peculiarità tecnologiche e di design ci rende molto orgogliosi – ha dichiarato il Presidente di Elica, Francesco Casoli - Whirlpool è stato per noi in questi anni un azionista di riferimento che ha creduto nello sviluppo della nostra Società e rimarrà un importante partner commerciale per i prossimi anni”.