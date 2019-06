Whirlpool, Di Maio: “Pronti a revocare tutti gli aiuti”

Whirlpool, Di Maio: "Da 2014 azienda ha preso 27 mln fondi pubblici"

Dal 2014 a oggi la Whirlpool ha preso 27 milioni di fondi pubblici. Così, secondo quanto riferiscono fonti sindacali presenti all'incontro in corso al Mise, il ministro Luigi Di Maio nella discussione al tavolo di crisi convocato per chiedere il rispetto del piano aziendale firmato ad ottobre.

“Lo Stato si farà rispettare”

“Lo Stato si farà rispettare. Si sono firmati accordi ben precisi, state creando un precedente gravissimo. Dovete rispettare le istituzioni e i lavoratori. Io sono e sempre sarò al loro fianco. Siamo disposti a impegnarci ancora di più con l’azienda per trovare una soluzione”.

“Non mollo. Con M5s non si prendono in giro lavoratori”

"Io non mollerò mai. Con il Movimento 5 Stelle al governo non si prendono in giro né lo Stato né i lavoratori. Grazie alle donne e agli uomini della Whirlpool arrivati al Mise da Napoli". Lo scrive il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio su Facebook.

“Pronti a revocare tutti gli aiuti”

“Se non si rispettano accordi pronti a revocare tutti gli aiuti che sono stati dati”. Lo avrebbe detto il Ministro dello sviluppo economico, Luigi Di Maio al tavolo con i rappresentanti della Whirlpool.

Whirlpool, Uilm: presa posizione Di Maio aiuta battaglia sindacale

“Abbiamo apprezzato molto la decisione con cui il ministro Di Maio ha chiesto a Whirlpool il rispetto degli accordi presi in sede istituzionale il 25 ottobre 2018 e ha rammentato che potrebbe essere chiesta la restituzione fino a un massimo di 16 milioni di euro in passato ricevuti come incentivi nonché sbarrata la strada al contratto di sviluppo che è stato chiesto dalla Azienda nelle Marche. Speriamo che una battaglia comune del Sindacato e del Governo possa salvare lo stabilimento di Napoli e più in generale la presenza di Whirlpool in Italia”. Lo dichiara Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm responsabile dei settori auto e elettrodomestici, dopo l’incontro tenutosi con la direzione aziendale al ministero dello Sviluppo economico, presieduta da Luigi Di Maio e a cui hanno partecipato le Regioni interessate.

“Whirlpool - spiega il sindacalista - non solo minaccia di chiudere Napoli, ma temiamo che stia venendo progressivamente meno ai suoi impegni anche altrove, ad esempio a Siena dove ancora non si vedono le azioni necessarie a incrementare i volumi produttivi e a Fabriano dove si stanno delocalizzando numerose funzioni di staff. Oggi la Direzione aziendale è stata molto ambigua, ma le sue piuttosto che aperture sono sembrate meri eufemismi, ad esempio quando ha parlato di ‘riconversione’, anziché di chiusura, o quando ha detto di essere intenzionata a cercare ‘soluzioni’, senza però specificare quali possano essere. Anche per questo abbiamo apprezzato che il Ministro abbia accolto la nostra richiesta di contattare la Direzione americana prima di riconvocare il tavolo nei prossimi giorni. Intanto a Whirlpool chiediamo di sospendere ogni azione per non aggravare ulteriormente la situazione. Se basterà - conclude Ficco - la possibilità di chiedere a Whirlpool la restituzione di passati incentivi, ben venga; ma se ciò non sarà sufficiente, allora è il caso di adottare misure più severe e anche di varare altre e più dure leggi che colpiscano gli atteggiamenti predatori di quelle imprese che non dimostrano alcuna responsabilità sociale, similmente ad altri paesi come la Francia che sono con noi nell’Unione europea ma nondimeno hanno normative efficaci per scoraggiare le chiusure”.