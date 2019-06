Whirlpool, Di Maio: “Tenete duro e non mollate"

"Tenete duro e non mollate: sono con voi. Lunedì ascolteremo l'azienda per capire che soluzioni ci porteranno". Così il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio parlando alla fine dell'incontro con i lavoratori.

La Whirlpool avrebbe confermato il non disimpegno da Napoli e la disponibilità di ragionare a proseguire l’attività. Secondo fonti Mise il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio avrebbe commentato l'impegno della multinazionale come "il presupposto per ricominciare il dialogo. Da lunedì do per scontato soluzioni che ripartono dai pilastri di prima”. L'incontro tra azienda, ministro e sindacati si è chiuso dopo appena mezz'ora.