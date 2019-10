"Whirlpool, scarso impegno di Di Maio. Ancora peggio dopo lo scoop di Affari"

"Se fosse vero quello che scrive Affaritaliani.it lo scarso impegno di Di Maio e dei 5 Stelle sarebbe ancora più grave". Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, interviene su Affaritaliani.it sul caso Whirlpool, dopo che un articolo di Affari ha rivelato come il bilancio 2018 (chiusosi in rosso proprio per le svalutazioni dell'area Europa, Medio Oriente e Africa) della multinazionale americana degli elettrodomestici contenesse già l'epilogo negativo per lo stabilimento di Napoli. Documenti facilmente consultabili, da cui emerge come già in quella sede l’azienda a stelle e strisce preannunciasse entro la fine del 2019 per l'area Emea forti azioni di recupero con oneri di ristrutturazione per 200 milioni di dollari e un taglio di costi fissi strutturali per almeno 50 milioni di dollari.

"Noi abbiamo registrato uno scarso impegno di Di Maio da ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro nello scorso governo nel convocare i tavoli di crisi e nel non occuparsi delle crisi aziendali", afferma l'esponente del partito di Silvio Berlusconi. "Abbiamo incalzato più volte Di Maio a venire in Parlamento a riferire sull'andamento dei 138 tavoli di crisi e lui non è mai venuto. Alla fine ha detto che sarebbe venuto in audizione in Commissione, poi è caduto il governo e non è venuto neanche in Commissione. Certamente l'impegno di Di Maio e dei 5 Stelle sui tavoli di crisi è lì da vedere, non ne hanno risolta una, tra cui Whirlpool", conclude la Gelmini.