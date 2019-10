Whirpool, Patuanelli: "Inaccettabile non rispettare accordi". Sulla flat tax..

MANOVRA: PATUANELLI, 'SU FLAT TAX STIAMO LAVORANDO, MIGLIORIE IN PARLAMENTO'

Sul fronte flat tax le partite Iva fino a 65 mila euro avranno "tutte le rassicurazioni del caso" per quelle con reddito tra i 65mila e i 100mila euro "stiamo lavorando". Così il ministro per lo Sviluppo economico Stefano Patuanelli al suo arrivo all'Assemblea Cna ad Ancona, sottolineando che l'atto più importante del governo è stato "scongiurare i rialzi Iva", un intervento che in caso di elezioni e conseguente formazione del nuovo governo "sarebbe stata tecnicamente impossibile realizzare". "La manovra è una partita che si gioca in tanti tempi" e la prossima tappa sarà l'iter parlamentare, osserva il ministro, sottolineando che in quella sede ci sono "ancora spazi per migliorarla, stravolgere i numeri è difficile ma si possono proporre modifiche e migliorie".

WHIRLPOOL: PATUANELLI, 'INACCETTABILE NON RISPETTARE ACCORDI'

Whirlpool è "un caso emblematico di come le multinazionali tentino di approfittare di alcune situazioni, poi però avendo un pano diverso da quello che esplicitano quando firmano gli accordi". Così il ministro per lo Sviluppo economico Stefano Patuanelli al suo arrivo all'Assemblea Cna ad Ancona. "E' inaccettabile che si proceda su quella strada ma stiamo lavorando", aggiunge.

WHIRLPOOL: PATUANELLI, NON ABBANDONIAMO NAVE, STIAMO LAVORANDO

Whirpool "non è un caso chiuso, stiamo lavorando". Così il ministro per lo Sviluppo economico Stefano Patuanelli al suo arrivo all'Assemblea Cna ad Ancona. "E' uno di quei casi in cui non solo il Mise ma tutto il governo ci ha messo la faccia", aggiunge, sottolineando: "non è uno di quei casi in cui abbandoniamo la nave, non lo facciamo mai e non lo faremo in questo caso".

MANOVRA: PATUANELLI, 'SE AVESSIMO VOTATO IMPOSSIBILE SCONGIURARE AUMENTO IVA'

"Domani poteva essere la giornata in cui si sarebbe andati a votare se fosse caduto il governo e mi chiedo come il prossimo governo avrebbe fatto una manovra scongiurando l'aumento dell'Iva: sarebbe stato tecnicamente impossibile, al di là delle chiacchiere di qualcuno che continua a parlare e ha continuato a farlo senza fare molto". Lo afferma il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, arrivando all'Assemblea di CNA in corso ad Ancona. Per Patuanelli "contrariamente a quello che si dice, è evidente che non si sarebbe potuto evitare l'aumento dell'Iva se si fosse andato a votare domani".

EX ILVA: PATUANELLI, 'RISPETTARE ACCORDI, GARANTIRE PRODUZIONE ACCIAIO'

- Gli impegni vanno "certamente" rispettati. Così il ministro per lo Sviluppo economico Stefano Patuanelli al suo arrivo all'Assemblea Cna ad Ancona sul caso dell'ex Ilva. "Ricordo che ArcelorMittal è arrivata dopo bando europeo e quindi c'è un accordo sottoscritto che riguarda un piano industriale, un contratto, un patto sindacale e un piano ambientale, elementi che vanno rispettati", afferma il ministro. "Il problema principale è che il nostro sistema paese non può permettersi di non avere una produzione di acciaio a livello interno e questa è la prima cosa che vogliamo garantire".